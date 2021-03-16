Japonya Başbakanı Suga, Kovid-19 aşısı oldu

Japonya başbakanı Suga, başkent Tokyo'daki bir hastanede Pfizer üretimi Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Hastane çıkışında basın mensuplarına konuşan Suga, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının önemine işaret etti. Suga, "Olabildiğince fazla insanın aşılanması için çaba göstermeliyiz. Aşılanabileceği ortamı ve aşıya ilişkin danışmanlığı halka sağlamalıyız" dedi.
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Kyodo ajansı, Suga'nın, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere bu ülkeye gitmeden önce aşının ikinci dozunu yaptıracağını belirtti.
Pfizer üretimi Kovid-19 aşılarının beşinci kısmı Japonya'ya dün teslim edilmişti.
Ülkede, mayıs ayı ortasına kadar 4.8 milyon sağlık çalışanının, 12 Nisan'dan itibaren ise 65 yaş üstü kişilerin aşılanması hedefleniyor.
Hükümet, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından toplam 314 milyon doz aşı sipariş edildiğini açıklamıştı.
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