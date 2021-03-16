Kuzey Kore lideri Kim'in kız kardeşinden ABD'ye 'bir tavsiye': Uykularınızı kaçıracak şeyler yapmayın

Kuzey Kore, kendileriyle temas kurmaya çalışan Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimine ilk mesajını yolladı. Ülke lideri Kim jong-un'un yönetimde söz sahibi kız kardeşi Kim Yo- jong "Uykularınızı kaçıracak şeyler yapmayın" diye uyardı.

ABD'de yeni başkan Joe Biden hükümetinin temsilcileri olarak ilk yurtdışı seyahatlerini Pasifik bölgesine yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ilk durak olan Japonya'nın başkenti Tokyo'ya vardı.

Bununla birlikte Kuzey Kore ile temas kurmaya çalıştıklarını ama cevap alamadıklarını doğrulayan ABD'ye lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'dan yine sert bir tepki geldi. Böylece ABD'nin eski başkanı Donald Trump ile inişli çıkışlı bir ilişkisi bulunan Kuzey Kore isim vermese de ilk kez yeni yönetime seslenmiş oldu.

Comrade Kim Yo Jong: "Everyone knows that [the Party Central Committee] pointed to the hysteria for war drills manifested in the south every March and every August, and served as a meaningful warning that it might become the last chance for repairing the north-south relations." pic.twitter.com/L2oyVx8BQx — Comrade Natalie 🇰🇵🏳️‍⚧️ (@NatalieRevolts) March 16, 2021

​Son dönemde dış ilişkilerde kinayeli çıkışlarıyla adından iyice daha da söz ettiren kız kardeş Kim, bölgede Çin ve Kuzey Kore'ye karşı ittifakı güçlendirme çabasındaki ABD'nin Güney Kore ile geçen hafta başlattığı ortak askeri tatbikatı hedef aldı. Kız kardeş Kim, Rodong Sinmun gazetesinde yayınlanan açıklamasında, 'barut kokusunu kendi topraklarında yaymaya çalışan yeni ABD yönetimine bir tavsiyede' bulundu. Kim, "(Biden'ın görevde olacağı) Önümüzdeki dört yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorsanız daha en başından uykularınızı kaçıracak şeyler yapmamanız iyi olur" dedi.

Güney Kore'nin de 'sıcak bir mart' ayı yerine 'savaş martı' ve 'kriz martını' tercih ettiğini söyleyen Kim "Güney Kore efendisini takip ederek ne yaparsa yapsın, o arzu ettiği 3 yıl öncesinin sıcak bahar günlerinin geri gelmesi kolay olmayacak" ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, 2008'de bir araya geldiği Güney Kore lideri Moon Jae-in'e, füze denemelerine atıfla, "Artık sabahları uykunuzun bölünmemesini sağlayacağım" diyerek 'garanti vermişti.'

ABD ve Japonya'dan Çin'e: Eylemleri uluslararası düzenle bağdaşmıyor

Bu arada Blinken ve Lloyd, Tokyo'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi, bölgedeki baş rakipleri Çin'e yönelik ortak bir açıklama yaptı. Çin'in 'var olan uluslararası düzenle bağdaşmayan eylemlerinin politik, askeri ve teknolojik zorluklar teşkil ettiği' vurgulanan açıklamada, tarafların bölgedeki diğer ülkelere karşı 'zorlama şeklindeki ve istikrarsızlaştırıcı' eylemlerin karşısında duracağı belirtildi.

.@SecBlinken underscored his & @SecDef's one central but important purpose for their Japan trip: "To reaffirm our commitment to the alliance, and...to build up...our deepening cooperation, on...the issues that actually affect the lives of our citizens." https://t.co/TuzYWITwO2 pic.twitter.com/s0UpUwMlOq — U.S. Asia Pacific Media Hub (@eAsiaMediaHub) March 16, 2021

​Blinken ve Lloyd, Tokyo'nun ardından Güney Kore'nin başkenti Seul' geçecek.