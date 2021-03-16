Kırgızistan, AstraZeneca aşısının tedarikini askıya aldı

Rus basınına konuşan Beyşenaliyev, “Avukatlarımızın şu anda üzerinde çalıştığı AstraZeneca koronavirüs aşısıyla ilgili bazı yasal sorunlar var, bu nedenle anlaşmaya ilişkin çalışmalar askıya alındı” dedi.

Ülkesinin COVAX programı çerçevesinde 1 milyon 200 bin doz Kovid-19 aşısını ücretsiz almayı umduğunu belirten Beyşenaliyev, “AstraZeneca aşısı ile ilgili, özellikle komplikasyonlardan kimin sorumlu olacağı konusuna ilişkin gerekçemizi Kırgızistan hükümetine ilettik. Ancak onu tamamen reddetme niyetinde değiliz” ifadelerini kullandı.

Sputnik V ve Sinopharm'ın ülkeye ulaşması bekleniyor

Birçok ülkede kullanımı askıya alındı

Önümüzdeki günlerde Rusile Çinaşılarının ülkeye ulaşmasını beklediklerini kaydeden Beyşenaliyev, "Aşılar önümüzdeki günlerde gelecek. Aşılamaya nisan ayında başlamaya hazırız, sağlık personeli gerekli hazırlık ve eğitimden geçti” dedi.

Daha önce, aralarında Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülke, olası yan etkiler nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı. Aşılamadan sonra bazı vakalarda kanda pıhtılaşma tespit edilmiş, ancak uzmanlar aşı ile kan pıhtısı oluşumu hakkında bir bağlantı bulamadıklarını belirtmişti.