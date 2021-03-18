Japonya, Tokai 2 Nükleer Santrali'ni durdurma kararı aldı

Japonya'nın Ibaraki prefektörlüğünde yer alan Mito Bölge Mahkemesi, 2011 yılında ülkede yaşanan deprem sonucu otomatik bir şekilde kapanan ve 2022 yılında açılması planlanan Ibaraki'de yer alan Tokai 2 Nükleer Santrali'ni güvenlik kaygıları nedeniyle durdurma kararı aldı.

Japonya'da 2011 yılında yaşanan deprem sonucu kapanan ve 2022 yılında açılması planlanan Japonya'nın Ibaraki prefektörlüğünde yer alan Tokai 2 Nükleer Santrali'ne, Ibaraki'de yer alan Mito Bölge Mahkemesi'nden darbe geldi.

Court orders a halt to operation of Tokai No. 2 nuclear plant #Japan #nuclear: The Asahi Shimbun https://t.co/JJIL88ZEnL — Asahi Shimbun AJW (@AJWasahi) March 18, 2021

​Ibaraki ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından, Santralin Operatörü olan Japonya Atomik Güç Şirketi'nin (JAPC) faaliyetini durdurmasını talep eden bir hukuk davası açılmasının ardından Bölge Mahkemesi, 1978 yılında inşa edilen Tokai 2'nin güvenlik kaygıları nedeniyle durdurulmasına karar verdi.

2022 yılında tekrar açılması planlanıyordu

Öte yandan JAPC, Fukuşima felaketine yol açan 2011 depreminde Tokai 2'nin kaynar su reaktörünün dış gücünü kaybetmesi ve otomatik olarak kapanması sonrasında Nükleer Santrali yeniden başlatmak için 2014 yılında Japonya'nın Nükleer Düzenleme Kurumu'na başvurmuştu. Başvurunun ardından Tokai 2'nin ise 2022 yılında tekrardan açılması planlanıyordu.

Santral, 1978 yılında inşa edilmiş ve Japon yönetmeliklerine göre 40 yıllık ticari faaliyetin ardından hizmetten çıkarılmıştı. Bununla birlikte Reaktör, ülkenin nükleer gözlemcileri tarafından onaylanması halinde 20 yıl daha çalışma hakkına sahip. Fakat yerel basında yer alan haberlerde JAPC'nin, Fukuşima nükleer felaketinin ardından belirlenen daha katı düzenlemeleri karşılamak için kurumu güncelleştiriyordu.