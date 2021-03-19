Alaska'daki ABD-Çin müzakereleri gergin başladı

ABD ve Çin heyetleri arasında Alaska'da yapılan görüşmeler gergin başladı. ABD tarafı, Çin'i 'küresel istikrarı tehdit etmekle' suçlarken, Çin tarafı da siyah Amerikalılara yönelik kötü muameleyi anımsatarak ABD'nin, insan hakları konusunda ikiyüzlü davrandığını kaydetti.

Yeni ABD yönetimi ile Çin'den üst düzey yetkililerin katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen müzakereler gergin başladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçı ve yardımcısı Vang Yi öncülüğündeki heyetler Alaska'nın Ankraj kentinde bir araya geldi.

İki ülke arasında 'siber saldırılardan' ticaret savaşına kadar birçok konuda ihtilaf yer alırken, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çin'e yönelik baskı en üst seviyeye çıkmıştı.

Reuters'ın aktardığı habere göre Sullivan, ilk toplantıda "Çatışma peşinde değiliz, ancak kıran kırana rekabeti memnuniyetle karşılıyoruz ve her zaman ilkelerimiz, halkımız ve dostlarımızla olacağız" ifadelerini kullandı.

Stop hurting ‘our friends’, says US as Alaska China talks start https://t.co/BojhQoI1Iv by @jacobgreber — Tom McIlroy (@TomMcIlroy) March 19, 2021

Hong Kong ve Uygurlar meselelerini gündeme getiren Sullivan, Çin'i sorumlu tutmaktan geri durmayacaklarına vurgu yaptı.

Here is the moment when the previously icy talks between China And the US almost melted down— after a series of pointed statements from each side & both trying to have the last word. The press were ushered out but the Chinese wanted to respond. @jakejsullivan @SecBlinken pic.twitter.com/842naeVIDx — Ruffini (@EenaRuffini) March 18, 2021

Çin tarafı ise, ABD'ye bu türden iç meselelere karışmaması uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in bu eylemlerinin 'küresel istikrarı muhafaza eden normlara dayalı tehdit ettiğini' iddia etti.

CNN'e göre Blinken, bu düzen olmadan 'dünyanın çok daha çetin ve dengesiz bir hal alacağını' öne sürdü.

ABD tarafının suçlamalarına yanıt veren Çin Dışişleri Bakanı Yang, ABD'ye geri atması konusunda uyarıda bulunarak, bu ülkeyi 'ikiyüzlü davranmakla' suçladı.

ABD'nin mali ve askeri gücünü, diğer ülkere zorbalık etmek için kullandığını ifade eden Yang, ABD'deki siyah Amerikalılara yönelik ırkçı şiddeti anımsattı. Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin insan hakları sorunları konusunda uzun bir mazisinin olduğunu belirtti.

© REUTERS / Frederic J. Brown ABD ve Çin heyetleri arasında Alaska'da yapılan görüşmeler gergin başladı. ABD tarafı, Çin'i 'küresel istikrarı tehdit etmekle' suçlarken, Çin tarafı da siyah Amerikalılara yönelik kötü muameleyi anımsatarak ABD'nin, insan hakları konusunda ikiyüzlü davrandığını kaydetti.

Çinli yetkililer, perşembe ve cuma günlerini kapsayacak olan ve en az üç oturumdan oluşacak müzakereler hakkında daha uzun bir stratejik diyaloğun potansiyel bir başlangıcı olarak değerlendirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmediklerini söylemişti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alaska'ya geçmeden önce Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmişti.