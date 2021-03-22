Son 6 ayda üçüncü kaza: Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

Tayvan'da iki savaş uçağının havada çarpışarak okyanusa düştüğü bildirildi. Pilotlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise hala kayıp. Söz konusu uçak kazası, Tayvan'da son altı ay içinde gerçekleşen 3. kaza oldu.

Taiwan News'in haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetlerine ait iki F-5E savaş uçağı, Pingtung ilçesi yakınlarında havada çarpışarak okyanusa düştü.

Eğitim için Taitung'un Zhi-Hang Hava Üssü'nden dört F-5E uçağının havalandığı, ikisinin havada çarpıştığı, uçakların pilotlarının kendilerini fırlatmayı başardığı belirtildi. Pilotlardan birinin okyanusta bilincini kaybetmiş şekilde bulundu ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer pilot içinse arama çalışmaları devam ediyor.

Ulusal Savunma Bakanlığı (MND), kazanın meydana geldiği bölgeye askeri helikopterler ve devriye botları gönderildiğini açıkladı.

Tayvan Resmi Merkezi Haber Ajansı, hava kuvvetlerinin bulunduğu Chihhang hava üssündeki F-5 filosunu yere indirdiğini söyledi.

Söz konusu kaza Tayvan'da son 6 ay içerisindeki 3. kaza oldu. Daha önce ekim ayında bir F-5 uçağı düşmüş ve pilotu hayatını kaybetmişti. Kasımda ise F-16 uçağının düşmesi sonucu yine bir pilot ölmüştü.

Tayvan'ın hava kuvvetleri çoğunlukla ABD yapımı ekipmanlarla donatıldığı bilinirken, Pekin, adadaki silahlı kuvvetlerin Çin uçakları tarafından neredeyse her gün tehdit edildiğini belirtiyor.

Geçen hafta ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, "Son zamanlarda Çin'in Tayvan yakınlarında hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz. Buna bombardıman, savaş ve keşif uçaklarının uçurulması dahil. Hatta Tayvan'ın hava savunma tanımlama alanına girecek kadar ileri gittiler" demişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.