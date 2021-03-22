ABD ve İngiltere'den Çin'e 'Uygur' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine alırken, İngiltere de 4 Çinli yetkili ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını gerekçe göstererek iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım listesine alınan kişilerin, Çin Komünist Partisi Sincan Üretim ve İnşaat Birimi Komite Sekreteri Wang Junzheng ve Sincan Kamu Güvenliği Bürosu Direktörü Chen Mingguo olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu kişilerin Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında giren 13818 nolu başkanlık kararnamesi kapsamında yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Bu yaptırımların Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından söz konusu kişilere uygulanan yaptırımların tamamlayıcısı olduğu belirtilen açıklamada, "ABD, Sincan bölgesinde yaşanan ciddi insan hakları ihlalleri için hesap sorma konusunda tüm finansal gücünü kullanmaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, bu kişilere ait ABD'deki tüm malvarlığının dondurulduğu, ABD vatandaşlarının bu kişilerle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Breaking: in a triple-whammy, now the U.S. Dept of Treasury slaps GLOBAL MAGNITSKY sanctions on two Xinjiang officials also sanctioned today by EU and UK:

Wang Junzheng (XPCC) and Chen Mingguo (Xinjiang PSB).



Alarm bells ringing yet in Zhongnanhai?https://t.co/99364RcV14 pic.twitter.com/sO1jZSZPhJ — Adrian Zenz (@adrianzenz) March 22, 2021

İngiltere'den de yaptırım geldi

Bununla birlikte İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, 4 Çinli yöneticiye ve Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri Kamu Güvenliği Bürosu'na yönelik yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

The 🇬🇧 🇨🇦 🇺🇸 are united in our deep concern regarding China’s human rights violations in Xinjiang.@MarcGarneau @ABlinken and I stand united and call for justice for those suffering in Xinjiang.https://t.co/gkFEQEqLwz — Dominic Raab (@DominicRaab) March 22, 2021

Raab, Çinli yöneticilerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşleri Komitesinin eski Sekreteri Zhu Hailun, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Komitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve daha önce Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuk İşleri Komitesi Sekreteri olan Wang Junzheng, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Siyasi ve Hukuki İşler Komitesi Sekreteri ve Kamu Güvenliği Bölümünün eski Müdürü Wang Mingshan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Kamu Güvenliği Bölümü Direktörü Chen Mingguo olduğunu belirtti.