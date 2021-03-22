Fransa Dışişleri'nden Çin büyükelçisine sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Paris Büyükelçisi'ni, geçen günlerde Fransız milletvekilleri ve bir araştırmacıya yönelttiği eleştirileri nedeniyle kınadı. Yapılan açıklamada, elçinin bakanlığa çağrılacağı kaydedildi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Çin'e yönelik baskı politikaları sürerken, Fransız siyasetçilerin Çin'i hedef alan açıklamaları Çin'in Paris Büyükelçisi'nin radarına takıldı.

AFP'de yer alan habere göre, Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Shaye, geçen hafta cuma günü sosyal medya üzerinden, Tayvan'ı ziyaret etmeyi umut ettiklerini kaydeden vekillerin 'Çin tarafından baskıya maruz kaldığını' iddia eden, Stratejik Araştırma Vakfı (FRS) adlı düşünce kuruluşunun mensubu Antoine Bondaz'ı eleştirdi.

Lu, yaptığı paylaşımda Bondaz'ı 'çapsız serseri', 'çıldırmış sırtlan' ve Çin karşıtı tutuma sahip 'ideolojik troll' olarak nitelendirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Lu'nun 'Fransız vekiller ve araştırmacıya yönelik tehdit ve hakaretleri' de dahil olmak üzere 'kabul edilemez yorumları' kınanarak, büyükelçinin bakanlığa çağrılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Lu'ya 'diplomatik ilişkilerle ilgili Viyana Sözleşmesi tarafından belirlenen temel kurallara kesinlikle uyması gerektiğinin hatırlatılacağı' belirtildi.

Öte yandan açıklamada, Çin'in, Batı ülkelerinin Uygurları gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak 5'i Avrupa Parlamentosu mensubu olmak üzere 10 Avrupalıya uyguladığı yaptırımlar da kınandı.