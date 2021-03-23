Çin'de 4 kişinin öldüğü patlamada 'sabotaj' iddiaları

Mingjing'deki köy komitesinde Pazartesi günü meydana gelen patlamanın, 59 yaşındaki köy sakinin bir binada bulunan ev yapımı yanıcı ve patlayıcı maddeleri tutuşturması sonucu meydana geldiği ifade edilirken, patlama 'sabotaj' olarak nitelendirildi. 59 yaşındaki adamın da patlamada hayatını kaybettiği açıklandı.

There was a bombing today at a government office in Mingjing, Guangzhou in China, at least 5 killed and scores injured, nothing on MSM about it. pic.twitter.com/Uq9mVO8PCn — LoveChappie (@chappie2010) March 23, 2021

​Patlamanın meydana geldiği Guangzhou kenti yakınlarındaki 3 bin nüfuslu Mingjing köyünde, yakın zamanda bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi planlanıyordu.

'Saldırı, alınan kararla ilişkili'

Yerel basın, saldırının nedenini, köydeki arazi kullanımı konusunda köy yönetiminin aldığı kentsel dönüşüm kararıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.

Hayata geçirilmesi planlanan karar, köylülerin ve mülklerin yer değiştirmesini de içeriyor.

© REUTERS / STAFF ABD-Çin geriliminde yeni perde: Musk 'Araçlarımız Çin'e karşı casuslukta kullanılıyorsa, Tesla'yı kapatırım' dedi 'ye açıklama yapan yetkililer, 2020 yılında Şangay'daki geliştirici bir firmaya 270 dönümlük arazi verildiğini ifade etti.

Sekiz milyar yuana (1.2 milyar dolar) mal olan proje, halihazırda arazide bulunan çiftçilerin yeniden yerleştirilmesini içeriyor. Bölgenin yakınında yaşadığını iddia eden çok sayıda kişi, internette saldırının tazminat konusundaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanabileceğini söyledi.

Proje için kaç ailenin yerinin değiştirileceği ise henüz belli değil.