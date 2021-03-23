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    Biden yönetimine nispet, Şi ile Kim arasında Çin-Kuzey Kore ittifakını teyit mesajlaşması

    © REUTERS / KCNA
    Asya & Pasifik
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin Kuzey Kore ve Çin'le ilgili ilk hamlelerini yapmasının ardından iki ülkenin liderleri aralarındaki geleneksel ittifakı teyit eden mesajlar paylaştı. 

    Kuzey Kore resmi haber ajansı, ülke lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki mesajlaşmayla ilgili haberinde, Kim'in 'düşman güçlerin çok yönlü meydan okumaları ve çıkardıkları zorluklar karşısında Pekin'le daha güçlü birlik ve işbirliği ihtiyacına vurgu yaptığını' aktardı.

    Çin resmi haber ajansı Şinhua'ya göre Şi, Kim'e mesajında, ikili ilişkileri her iki ülkenin 'değerli varlığı' diye nitelerken 'Kore Yarımadasındaki barış ve istikrara katkıda bulunma' sözü verdi. Kuzey Kore resmi haber ajansı, Çin Devlet Başkanı'nın 'iki ülkenin haklarına daha iyi bir yaşam sağlama kararlığını dile getirdiğini' ekledi.

    Bölge analistleri, bunu, Pekin'in pandemi nedeniyle sınırların kapanması yüzünden Kuzey Kore'de büyük ihtiyaç duyulan gıda, tohum ve diğer yardımları sağlama sözü olarak değerlendirdi.

     

    Mesaj alışverişi, pazartesi günü Çin başkenti Pekin'de görüşen üst düzey Çinli diplomat Song Tao ile Kuzey Kore'nin Çin Büyükelçisi Ri Ryong arasında gerçekleşti. 

    Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim'in 'değişen dış durumlar ve gerçeklik karşısında Şi ile iletişimin lüzumlu hale geldiğini' dile getirmesi de ABD'de Biden yönetiminin göreve gelmesine atıf olarak yorumlandı. 

     

    Mesajlaşma, Biden yönetiminin hem Çin hem de Kuzey Kore'ye karşı harekete geçmesinin ardından geldi.

    Göreve başlar başlamaz Çin'i Tibet'ten Sincan ve Hong Kong'a dek insan hakları ihlalleriyle suçlamaya geçen ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte çıktığı Asya-Pasifik'teki müttefik ülkeler turunda Çin ve Kuzey Kore'yi hedef aldı. 

    Ardından ABD'nin Alaska eyaletinde Ankraj kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken-Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi-Merkez Komitesi Dış İlişkiler Direktörü Yang Jieçi arasında düzenlenen zirvede  kameralar önünde sert tartışma yaşandı. Blinken'in azarlayan üslubuna Çin tarafı 'Pekin'e had bildirebilecek durumda değilsiniz' karşılığını verdi.

    Biden yönetiminin basına sızdırdığı üçüncü ülkeler üzerinden Kuzey Kore ile temas çabasına yanıt alamadığı haberlerine de Pyonyang'dan sert yanıt geldi. Blinken ile Austin'in Güney Kore'de Kuzey Kore hakkında atıp tutmasına, Kim'in ülke yönetimde söz sahibi kız kardeşi Kim Yo-jong "Gelecek dört yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorsanız daha en başından uykularınızı kaçıracak şeyler yapmamanız iyi olur" tepkisini gösterdiKuzey Kore Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui de Biden yönetiminin temas başlatma çabalarının 'düşmanca politikalardan geri dönülmedikçe cevap bulamayacak ucuz numaralar' olduğunu söyledi

     

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