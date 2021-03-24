Kuzey Kore, Biden döneminde ilk balistik füze denemesini yaptı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerine Kuzey Kore'den yanıt geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, medyada yer alan haberleri doğrulayarak Kuzey Kore'nin birkaç kısa menzilli füze testi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etti.

ABD'li yetkililer söz konusu testlere ilişkin daha fazla detay vermedi.

Bu adımın, Washington ile Pyongyang arasındaki diplomasi kapısını kapatıp kapatmadığına ilişkin soruya ise yetkililerden biri, "Bunun kapıları kapatan bir faaliyet olduğunu düşünmüyoruz" yanıtını verdi.