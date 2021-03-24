Ermenistan’da sıkıyönetim iptal edildi

Ermenistan Parlamentosu, sıkıyönetimin kaldırılması konusunu oyladı.

Oturum yerel televizyonlarda canlı olarak yayınlandı.

Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, “118 vekil sıkıyönetimin kaldırmasından yana oy kullandı, karar alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Vekillerden biri ‘hayır’ oyu kullanırken, biri de çekimser kaldı.

Ermenistan yasalarına göre sıkıyönetimin iptali 20 Haziran’da planlanan erken seçimlerin gerçekleştirilmesi için gerekiyor.