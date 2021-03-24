Hong Kong'dan Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını durdurma kararı

Hong Kong'da, ABD'li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortaklaşa ürettiği koronavirüs aşısının kullanımı, aşı kapaklarının kusurlu olması gerekçesiyle durduruldu.

Hong Kong yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşılarının kullanımının, teslim edilen bir partideki aşı şişesi kapaklarının kusurlu olduğu gerekçesiyle askıya alındığı duyuruldu.

Hong Kong Halts Use of Pfizer-BioNTech Vaccine Over Packaging Defects https://t.co/Vk5BMGDk6j — Sui-Lee Wee 黄瑞黎 (@suilee) March 24, 2021

​'Aşının güvenli olmadığına dair bir neden bulunmuyor'

Konunun dağıtıcı firma Fosun Pharma, Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından araştırıldığı ifade edildi.

Fosun Pharma ve BioNTech ise aşının güvenli olmadığına dair bir neden bulunmadığını belirterek aşılamanın 'tedbir' amacıyla durdurulduğunu aktardı.

'585 bin dozun kapağı kusurlu'

© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU Japonya’da Pfizer-BioNTech aşısı kaynaklı ikinci ciddi alerji vakası , kusurlu kapakların 210102 numaralı partilerde bulunduğunu, toplam 585 bin dozdan oluştuğunu açıkladı.

Hong Kong'da son 24 saatte 10 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 bin 420'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 204 kişi ise hayatını kaybetti.