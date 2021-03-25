'Kuzey Kore balistik füze fırlattı' iddiası: Japonya, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 'olağanüstü' toplantıya çağırdı

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını iddia etti. Füzenin Japon topraklarına ya da herhangi bir özel ekonomik bölgeye girmediğini belirten Japonya hükümetinin, füze saldırısını takiben Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 'olağanüstü' toplantıya çağırdığı bildirildi.

Kyodo haber ajansının haberine göre de Japon hükümeti, füze denemesinin ardından Ulusal Güvenlik Konseyi'ne olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 'en az bir balistik füze fırlattığı' yönünde bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre, füze Japon kıyılarından 200 deniz mili açıklarına kadar uzanan ekonomik bölgesi dahilindeki bir noktaya düşmedi.

Japon FNN kanalı, savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin iki füze fırlattığını öne sürdü.

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) bilinmeyen bir roket fırlattığını ileri sürdü.

Japon Kıyı Emniyeti gün içerisinde yaptığı bir duyuruyla, bölgedeki gemileri muhtemel bir roket saldırısına karşı uyarmıştı.

Japonya Başbakanı: Kuzey Kore, 29 Mart 2020'den bu yana ilk kez balistik füze fırlattı

Gelişmeşer üzerine basın toplantısı düzenleyen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Kuzey Kore'nin 29 Mart 2020'den bu yana ilk kez 2 adet balistik füze fırlattığını bildirdi.

Suga, söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini, bölgesel güvenliği ve barışı tehdit ettiğini dile getirdi.

Suga, "Kuzey Kore bir süre önce iki balistik füze ateşledi. Füzelerin ülkemizin münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü doğruladık" dedi.

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