Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım ilan etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Sincan'daki insan hakları ihlalleri iddialarının gündeme getirilmesinin ardından, İngiltere'deki bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım getirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aralarında Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith, Neil O'Brien, David Alton, Tim Loughton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Geoffrey Nice ve Joanne Nicola Smith Finley'in de bulunduğu 9 kişiye, ayrıca aralarında Çin Araştırma Grubu, Muhafazakar Parti İnsan Hakları Komisyonu ve Uyghur Tribunal'ın bulunduğu 4 kuruluşa yaptırım getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünden itibaren, ilgili kişi ve yakın aile üyelerin Çin ana karası, Hong Kong ve Çin Makao'suna girmeleri yasaklanmıştır. Çin'deki tüm mal varlıkları dondurulacak, söz konusu kişilerin Çin vatandaşları ve kuruluşlarıyla iş ortaklığı yürütmesi yasaklanacaktır. Çin, daha ileri tedbirler alma hakkını saklı tutmaktadır."