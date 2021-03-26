Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotof kokteyli ile saldırı yapıldı

Darbe karşıtı grupların sosyal medyada paylaştığı güvenlik kamerası videosunda bir kişi, NLD'nin Yangon'daki genel merkezinin önünde, molotof kokteylini ateşe verip parti binasına fırlatırken görüntülendi.
Saldırıyı yapan kişinin kimliği ise tespit edilemedi.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.
Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici hayatını kaybetti.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
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