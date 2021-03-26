Biden döneminin ilk balistik denemesini yapan Kuzey Kore: Yeni tip taktik güdümlü füze denemesi başarıyla tamamlandı

ABD'de Başkan Joe Biden dönemine füzelerle selam etmeye başlayan Kuzey Kore yönetiminden dün fırlattığı iki füzeyle ilgili 'yeni geliştirilmiş taktik güdümlü füzelerin denemesinin başarılı şekilde tamamlandığı' açıklaması geldi.

Kuzey Kore'den perşembe günü fırlatılan iki füzeyle ilgili yapılan ilk açıklamada 'yeni tip taktik güdümlü roket' ifadesi kullanıldı. Böylece Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanlığına başlamasından beri ilk kez balistik füzeler fırlatan Kuzey Kore, yaklaşık bir yıldır balistik füze denemesi yapmıyordu.

Biden: Uygun karşılık verilecek

Daha önce haftasonunda Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmeyen nitelikte, kısa menzilli ve balistik olmayan füzeler denemesini "Provokasyon değil, her zamanki işler" diye karşılayan Biden, bu kez 'BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlal edildiğini, ne karşılık verileceği konusunda ortakları ve müttefikleriyle görüşen Washington'ın uygun karşılığı vereceğini' dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre balistik füze denemesi yapması yasak olan Kuzey Kore'nin son denemesine ABD, Güney Kore ve Japonya'dan kınama geldi.

'Nükleer savaş başlığıyla 600 km uçabilir'

Kuzey Kore ise bugünkü açıklamasında Japonya'nın balistik füzelerin 400 km uçtuğu tahminine meydan okuyarak 'iki silahın Kuzey Kore'nin doğu kıyısından 600 km uzaktaki bir deneme hedefini vurduğunu' öne sürdü. Açıklamada füzenin 2.5 tonluk yük taşıyabileceği belirtilerek nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine işaret edildi.

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis "Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar" dedi.

Kuzey Koreli yetkiliden caydırıcılık vurgusu

Bu füzelerin ne tipte olduğu açıklığa kavuşturulmazken, resmi haber ajansı 'katı yakıtlı motorun geliştirilmiş bir versiyonuna ve düşük irtifada süzülürken sıçrama tipi uçuş moduna' sahip olduğunu kaydetti.

I think the story with this KN23 variant is this massive payload upgrade. This gives North Korea the flexibility to use a not-so-compact nuclear warhead on this missile. On @ArmsControlWonk 0 (fart) to 10 (ICBM) scale, I put this test at a solid (fuel) 6. Others may disagree. https://t.co/cwRWA9CKA2 — Vipin Narang (@NarangVipin) March 25, 2021

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hazır bulunmadığı denemeden sorumlu yetkili konumundaki Ri Pyong Chol, "Bu silah sisteminin geliştirilmesi ülkenin askeri gücünü pekiştirmek ve her türlü askeri tehdidi caydırmak açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Biden: Diplomasiye hazırım

Biden, "Karşılığı olacaktır. Tırmandırmayı tercih ederlerse ona göre karşılık veririz" tepkisini göstererek ekledi:

"Ama belli bir diplomasi şekline de hazırım, fakat bu nükleer silahsızlanmanın nihai sonucuna bağlı olacaktır."