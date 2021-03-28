Endonezya'daki bir Katolik kilisesi önünde patlama

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinin önünde patlama meydana geldi.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Makassar Katolik Kilisesi önünde yerel saatle 10:28'de gerçekleşen patlama sonucunda çevrede hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından olay yerinde ceset parçaları gördüklerini aktardı. Patlama nedeniyle yaralanan kişilerin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Olayda can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, patlamanın gerçekleştiği an gözler önüne serildi.

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