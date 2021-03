Süveyş Kanalı'nı kapatan Evergreen'in TIR'ı, bu kez Çin'deki bir otoyolu tıkadı

Mısır'da 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını da ulaşıma kapattı. Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girdi. Devasa konteyner gemisinin kurtarılması için çalışmalar sürerken, yeni bir skandal daha yaşandı.

Bu kez de Evergreen şirketine ait TIR Çin'de otoyolu kapattı. Aynı şirketin konteyner taşıyan bir TIR'ı, Çin'de Changchun-Shenzhen kentleri arasındaki Nanjing Otoyolu'nda bir kazaya karıştı.

Kaza sonrasında, Evergreen'in TIR'ı, aynı Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisi gibi yolu enlemesine kapattı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun süre araç geçişi sağlanamadı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta geminin yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki seyrüsefer trafiğinin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.