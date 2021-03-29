Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama, dev bir yangına sebep oldu

Görgü tanıklarına dayandırılan yerel medya haberlerine göre, patlamanın sesi, petrol rafinerisinden kilometrelerce uzaklıktaki noktalarda dahi duyuldu.
Endonezya’nın Indramayu bölgesindeki Balongan Petrol Rafinerisi’nde meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı: Çevredeki yerleşim yerleri tahliye ediliyorhttps://t.co/IVpFozHi7E pic.twitter.com/00VoW4Tslp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 28, 2021
Petrol rafinerisi yakınlarında bulunan yerleşim yerlerinin tahliyesine başlandı.
Terjadi Ledakan di Pertamina Balongan Indramayu #Pertamina#Prayforindramayu#Indramayu pic.twitter.com/EyjZSIAiVa— Anon (@Dontleaveme77) March 28, 2021
On The Ground Footage Of The Explosions#Indonesia #Indramayupic.twitter.com/Ht5Zn0GsWB— J̵̟̦̲̞̭̱̀̈́͑̄̇̈́̚͝ustice (@The_Justice7) March 28, 2021
Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
Endonezya'nn en büyük petrol rafinerisi olan Pertamina Balongan rafinerisinde çok şiddetli bir patlama yaşandı.— theugre (@theugre) March 28, 2021
🔹Rafineri günde 125 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.
🔹Patlamanın nedeni henüz belli değil. pic.twitter.com/WIGpIgtghl
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın ardından dev alev toplarını içinde bulunduran büyük bir yangın meydana geldiği görülüyor.
Pertamina VI Balongan indramayu😭 yallah 😭 #pray_for_balongan_indramayu #pray_for_balongan #pray_for_indramayu pic.twitter.com/w5FjPCW3Ge— Tono Prasetya (@tono_prasetya) March 28, 2021
Stay safe semua yang di deket lokasi kebakaran pertamina balongan indramayu pic.twitter.com/mnNCNtVYWO— Bang Binx (@bintangghf) March 28, 2021
Tahliye edilen bölge sakinlerinin çevre bölgelerdeki otel ve hükümet binalarına yerleştirildiği aktarıldı.
Salah satu lokasi pengungsian warga terdampak ledakan dan kebakaran Pertamina Balongan, di Pendopo Kabupaten Indramayu (P.Hendra) #KomisiAndaElshinta pic.twitter.com/KwDCA0DQLr— Radio Elshinta (@RadioElshinta) March 28, 2021
Ülkenin en büyük rafinerisi olma özelliği taşıyan Balongan Petrol Rafinerisi'nde günde 125 bin varil petrol üretildiği belirtildi.
Patlamaların gerçekleştiği Endonezya’daki Balongan Petrol Rafinerisi'nde günde 125 bin varil petrol üretiliyorduhttps://t.co/IVpFozHi7E pic.twitter.com/pzwqdteOyA— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 28, 2021
Ayrıntılar geliyor...
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