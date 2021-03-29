Endonezya'nın en büyük petrol rafinerisinde patlama, dev bir yangına sebep oldu

Endonezya'nn en büyük petrol rafinerisi olan Pertamina Balongan rafinerisinde çok şiddetli bir patlama yaşandı.



🔹Rafineri günde 125 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip.

🔹Patlamanın nedeni henüz belli değil. pic.twitter.com/WIGpIgtghl