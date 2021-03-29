Endonezya’da petrol rafinerisindeki patlamada 20 kişi yaralandı: Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Republika gazetesinin haberine göre, devlete ait petrol şirketi Pertamina’nın Balongan Petrol Rafinerisi’ndeki patlamada 5’i ağır 20 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü belirtti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken rafinerideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bölgeden yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Görgü tanıkları yerel saatle 00.30 civarında gerçekleşen patlamanın şiddetinden çevredeki yerleşimlerin zarar gördüğünü ve birçoğunun da camlarının kırıldığını ifade etmişti.
#BREAKINGNEWS Earlier today, massive explosion occurred at the Balongan oil refinery, in the #Indramayu area of West Java province. The explosion was heard up to a radius of dozens of kilometres from the epicentre. The cause behind the massive blast is still unclear. #SEAToday pic.twitter.com/Eu9TJbTmqM— SEA Today News (@seatodaynews) March 29, 2021
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