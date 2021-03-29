Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde, Asyalılara yönelik ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenlendi. Yeni Zelandalılar, Asyalıların gündelik hayatta yaşadığı zorluklara da dikkat çekmeyi amaçladı.

'Asya Nefretini Durdurun' hareketi öncülüğünde Auckland’de bulunan Aotea Meydanı’nda toplanan Yeni Zelandalılar, ABD'de ve ülkelerinde bulunan Asya karşıtlığını protesto etti.

Yeni Zelandalılardan Asya ırkçılığına karşı yürüyüş https://t.co/hSrtdRf136 pic.twitter.com/2fHH8OYh5B — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2021

​Yüzlerce kişi Auckland kent merkezindeki Aotea Meydanı'nda toplanarak Queen Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.

'Kültürümüzü sevin, halkımızı sevin'

Eylemciler, Queen Caddesi boyunca yaptıkları yürüyüşte "Asyalılara yönelik nefrete son verin", "Kültürümüzü sevin, halkımızı sevin" ve "Biz Aotearoa'ya (Maori dilinde Yeni Zelanda) aitiz" şeklinde slogan attı.

Asyalı Amerikalılara destek amacıyla bir araya gelen Yeni Zelandalılar, aynı zamanda Asyalıların yaşadığı zorluklara da dikkat çekmeyi amaçladı.