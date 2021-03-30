BTS grubu da 'Asyalılara karşı nefreti durdurun' dedi: Bize, Asyalıların neden İngilizce konuştuğu dahi soruldu

Geniş hayran kitlesi ve müzikal anlamdaki başarılarına rağmen Türkiye'de de Asyalı oldukları için dış görünüşleri ve müzik kaliteleri üzerinden ırkçı ifadelere maruz kalan BTS grubu bu konudaki en net cevaplarından birini verdi.

ABD başta olmak üzerinde dünya genelinde Asya kökenlilere karşı artan ırkçı saldırılar karşısında BTS grubu da sessizliğini bozdu. Son dönemde Asya ve Güney Kore'nin en büyük yüzlerinden biri olan grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu saldırıları kınadı, kendilerinin de ırkçılığa maruz kaldığını anlattı.

​Net bir olaya atıfta bulunmasa da Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 6'sı Asyalı 8 kişinin öldürülmesinden bahsettiği anlaşılan grup üyeleri, "Asyalı olarak ayrımcılığa uğradığımız zamanları hatırlıyoruz" deyip "Görünüşümüzden dolayı alay konusu olduk. Bize, Asyalıların neden İngilizce konuştuğu dahi soruldu. Böylesi bir nedenle nefret ve şiddete maruz kalmanın ne kadar acı verdiğini kelimelere dökemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kendi kötü deneyimlerinin son haftalarda yaşananların boyutuyla kıyaslanamayacağının ama kendi öz saygılarına zarar verdiğinin ve güçsüz hissettirdiğinin altını çizen BTS, bu konuda nasıl bir mesaj vermeleri gerektiğini konusunda uzun süre kafa yorduklarını vurguladı. Mesajlarının net olduğunu belirten grup, "Irksal ayrımcılığa karşıyız. Şiddeti kınıyoruz. Senin, benim ve hepimizin saygı görme hakkı var. Yan yana duracağız" ifadeleriyle mesajını bitirdi.

Haziran 2020'de ABD'deki siyahların uğradığı ırkçılığı kınamak için yaptığı paylaşımı da aynı sözlerle bitiren BTS, 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine 1 milyon dolar bağışlamıştı.

BTS son olarak MTV: Unplugged programında Coldplay grubunun Fix You şarkısını seslendirdiği için Almanya'daki bir radyo spikeri tarafından koronavirüs benzetilmiş, 'En İyi Pop İkili/ Grup Performansı' dalında aday olduğu son Grammy ödüllerinde kazanamaması sonrasında ırkçı görsellerin hedefi olmuştu.