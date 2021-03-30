BTS grubu da 'Asyalılara karşı nefreti durdurun' dedi: Bize, Asyalıların neden İngilizce konuştuğu dahi soruldu

ABD başta olmak üzerinde dünya genelinde Asya kökenlilere karşı artan ırkçı saldırılar karşısında BTS grubu da sessizliğini bozdu. Son dönemde Asya ve Güney Kore'nin en büyük yüzlerinden biri olan grup, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu saldırıları kınadı, kendilerinin de ırkçılığa maruz kaldığını anlattı.
#StopAsianHate#StopAAPIHate pic.twitter.com/mOmttkOpOt— 방탄소년단 (@BTS_twt) March 30, 2021
Net bir olaya atıfta bulunmasa da Atlanta kentinde 3 masaj salonunda 6'sı Asyalı 8 kişinin öldürülmesinden bahsettiği anlaşılan grup üyeleri, "Asyalı olarak ayrımcılığa uğradığımız zamanları hatırlıyoruz" deyip "Görünüşümüzden dolayı alay konusu olduk. Bize, Asyalıların neden İngilizce konuştuğu dahi soruldu. Böylesi bir nedenle nefret ve şiddete maruz kalmanın ne kadar acı verdiğini kelimelere dökemeyiz" ifadelerini kullandı.
Haziran 2020'de ABD'deki siyahların uğradığı ırkçılığı kınamak için yaptığı paylaşımı da aynı sözlerle bitiren BTS, 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine 1 milyon dolar bağışlamıştı.
BTS son olarak MTV: Unplugged programında Coldplay grubunun Fix You şarkısını seslendirdiği için Almanya'daki bir radyo spikeri tarafından koronavirüs benzetilmiş, 'En İyi Pop İkili/ Grup Performansı' dalında aday olduğu son Grammy ödüllerinde kazanamaması sonrasında ırkçı görsellerin hedefi olmuştu.
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