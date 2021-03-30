Kim'in kız kardeşinden Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'a: Güney Kore CEO'su, ABD'nin yetiştirdiği bir papağan

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kardeşi ve Kore İşçi Partisi (KİP) Tanıtım ve Enformasyon Bölümü başkan yardımcısı Kim Yo-jong, yayınladığı bir açıklamayla ülkesinin nükleer denemelerini eleştiren Güney Kore lideri Moon Jae-in'e tepki gösterdi.

"Ne zaman ki Kore'den bir retorik duysam, özellikle Güney Kore CEO'su şahsen bizimle ilgili bir şeyler söylediğinde söyleyecek söz bulamıyorum" diyen Kim, Moon'un konuşmasında ülkesinin 'egemenliğini korumak için attığı meşru adımların yarattığı endişeyi' yansıttığını söyledi.

Bu durumu 'küstahlığın zirvesi' olarak yorumlayan Kim, Pyongyang'ı eleştiren Moon'un kendi nükleer füzeleri konusunda yaptığı olumlu konuşmayı hatırlattı.

Moon'un 23 Temmuz 2020'de Güney Kore Savunma Bilimi Enstitüsü'ne yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin balistik füzeleriyle ilgili kullandığı "Dünyanın en yüksek isabet seviyesi ve güçlü yıkıcı gücü ile donatılmış ultra-modern stratejik silahları gördüğümde kendimi gerçekten güvende hissettim" ifadelerini hatırlatan Kim, Moon'un 'utanmaz' olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kore Savunma Bilimi Enstitüsü tarafından yürütülen balistik füzelerin test atışının Kore yarımadasında barış ve diyalog için olduğunu, ancak Kuzey Kore Savunma Bilimi Akademisi tarafından yürütülen, bölgedeki insanlar arasında ciddi endişe uyandıran istenmeyen bir şey olduğunu ifade ediyor. Onun utanmazlığından duyduğumuz şaşkınlığı zor bastırıyoruz. Temel mantığa bile sahip değil."

Seul yönetiminin tutumunun 'ABD'nin gangster-vari' mantığının aynısı olduğuna dikkat çeken Kim, ABD yönetiminin Moon'la ilgili olumlu açıklamalarıyla ilgili olarak ise "ABD'nin yetiştirdiği bir papağan olarak 'övüldüğü' için üzülmüyor" dedi.