Çin, Hong Kong'daki seçim sistemi değişikliklerini onayladı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onayladı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliği ile onaylandı.

Çin Halk Kongresi mart başında yaptığı yıllık toplantıda, Hong Kong seçim yasasında değişiklik yapılması için Daimi Komiteye yetki vermişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping'in imzaladığı iki ayrı kararname ile yapılan değişikliklerin yarından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.