Filipinler liderinin hizmetçinin cinsel organını avuçlama hamlesine sözcüsünden 'Duterte gerçekten komik biri' savunması

Duterte'nin yaş gününde servis yapan hizmetçinin cinsel organını avuçlamaya çalışırken görüldüğü video tepki çekti. "Devlet Başkanı gerçekten komik biri" açıklamasını yapan Sözcüsü Harry Roque, bu harekette bir kötülük olmadığını, devlet başkanıyla hizmetçi arasındaki yakınlıktan kaynaklandığını savundu.

Her sözü ve eylemiyle skandal yaratan Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin evinde yaş gününü kutlarken kendisine servis yapan hizmetçiye elle sarkıntılık yapmaya çalışırken görüldüğü video yayımlandı. Tepki çeken videoyu, devlet başkanının sözcüsü "Duterte gerçekten komik biri" diye değerlendirdi.

Daha önce ergenken uyuyan bir hizmetçinin cinsel organını ellemeye çalıştığı açıklamasıyla kadın hakları örgütlerinin 'tecavüz itirafı' tepkisini çekmiş olan Duterte, geçmişte belediye başkanlığını yaptığı Davao'da artan taciz ve tecavüzleri "Güzel kadınlar var oldukça tecavüz vakaları da olacaktır" diye karşılaması da infial yaratmıştı.

Filipinler liderinin 28 Mart'ta evinde 76. yaş gününü kutlama videosunda Duterte, kendisine üzerinde mum yanan küçük bir pasta uzatan kadın hizmetçisinin apış arasını ellemeye çalışıyor, genç kadın kendini geri çektikten sonra tekrar pastayı uzatıyor, Duterte mumu üflerken ikisi de gülüşüyor.

aNg sImPLe nMan nI tAtAy, gInaWaNg cAkE aNg KaNiN 😭😭😭 pic.twitter.com/yXXI6BmFKg — Malacañang Events and Catering Services (@MalacananEvents) March 28, 2021

Videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine "Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gerçekten komik" açıklamasını yapan Sözcüsü Harry Roque, Filipinler liderinin hareketinde herhangi bir kötülük olmadığını, her şeyin aile içinde, eşi Honeylet Avanceña'nın önünde yaşandığını savundu.

“HAPPY 76th birthday big boss.” - Chammy Toot on Facebook



This is what really happened. pic.twitter.com/PsbLKm4FV7 — Miss Maggie (@MiaMagdalena) March 28, 2021

Devlet Başkanı Sözcüsü, basın toplantısında gazetecilere "Şimdi sizin dokunmak diye bahsettiğiniz şey, uzun zamandır hizmetçilik yapmasıyla ilgili. Bağlam, olan bitenin doğru mu yoksa yanlış mı olduğu değil, devlet başkanıyla yakın ilişkidir" dedi.

TRIGGER WARNING (sexual harassment)



Someone (I don’t know who, but thank you) made a gif out of the most disturbing moment in that 76th bday video. Mr. Duterte is ailing & has admitted it, but the video proves that the President of the Philippines is sick in more ways than one. pic.twitter.com/pQSEeRsuwv — John Nery (@jnery_newsstand) March 29, 2021

Video, Duterte'nin sade bir yaşam sürdüğünü iddia etmesine rağmen Filipinler'de sadece büyük kutlamalarda boy gösteren domuz çevirmenin masayı kaplamasıyla da tartışma konusu oldu.

Filipinler liderinin en yakın çevresinden Senatör Bong Go ise buna karşılık masadaki ufak bir pasta ve bir kase pirince dikkat çekerek devlet başkanının sade bir kutlama yaptığı temasını işledi.

Duterte, daha önce komünist kadın gerillalardan "Sizi öldürmeyeceğiz. Sadece vajinanızdan vuracağız, böylece vajina olmayacak, işe yaramaz olacaklar" diye söz etmişti.