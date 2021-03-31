ABD, Myanmar'da zorunlu olmayan tüm diplomatik misyon çalışanlarının ülkeyi terk etmelerini istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da artan şiddet gerekçesiyle ülkedeki Amerikan diplomatik misyonlarında görevli, zorunlu olmayan tüm çalışanların ülkeyi terk etmelerini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'da yapılan darbenin ardından ülkenin birçok yerinde şiddetin ve sokak olaylarının giderek arttığına işaret edildi.

Bakanlık, Myanmar'la ilgili 'ülkeden gönüllü ayrılma' tavsiyesinde bulunduğu 14 Şubat'taki seyahat uyarısını güncelleyerek bugünden itibaren ülkede görevli zorunlu olmayan tüm diplomatik çalışanların ve ailelerinin, Myanmar'ı terk etmesi talimatının verildiğini bildirdi.

Açıklamada, Myanmar'la ilgili daha önce konulan Kategori-4 (seyahat etmeyin) seviyesinin devam ettiği belirtilerek ABD vatandaşlarının, zorunlu olmadıkça bu ülkeye gitmemesi çağrısı yapıldı.