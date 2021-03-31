Hindistan'da 'Holi festivalinde' izdiham: 41 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vaka sayıları 5 ayın ardından yeniden artmaya başladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 56 bin 211 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 95 bin 855'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Hindistan 'dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke' konumunda bulunuyor. Ülkede dün sonaçıklanan 68 bin 20 yeni vaka, Ekim 2020'den bu yana en yüksek sayı olmuştu.

Öte yandan Hindistan'da geleneksel 'Holi' bahar festivali sırasında meydana gelen şiddet olayları ve kazalarda 41 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, Bihar eyaletindeki kutlamalar sırasında son iki günde meydana gelen kazalar ve şiddet olaylarında 3'ü çocuk 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalette 38 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da halk, pek çok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini hiçe sayarak geleneksel bahar festivali 'Holi' kutlamaları için sokaklara dökülmüştü.

'Renkler festivali'

Hindular arasında iyinin kötülüğe galip gelmesini temsil eden Holi Festivali, aynı zamanda kışın bitişini ve baharın başlangıcını simgeliyor.

Holi'den bir gün önce şenlik ateşleri yakan Hindular, burada çeşitli dini ritüeller gerçekleştiriyor.

Hindular, festival günü düzenlenen kutlamalarda ise birbirlerini ıslatıyor ve renkli tozlar atıyor. Bu sebeple Holi, birçok ülkede 'renklerin festivali' olarak anılıyor.

Holi Festivali kutlamaları, ağırlıklı olarak Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da yapılsa da günümüzde dünyanın birçok ülkesine yayılmış durumda.