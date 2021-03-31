Çinli sağlık yetkililerinden 'Verileri DSÖ heyetiyle paylaşmadılar' iddiasına yalanlama

Üst düzey bir Çinli sağlık yetkilisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsün kökenlerine ilişkin yaptığı araştırmada Çin'in 'verileri paylaşmadığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüsün kökeniyle ilgili incelemelerde yapmak üzere Çin'de gerçekleştirdiği araştırmalara ortak liderlik eden Çinli sağlık yetkilisi Lien Vanien, gazetecilere yaptığı açıklamada DSÖ'nün araştırması sırasında Çin'le ilgili öne sürülen iddiaları yanıtladı.

'Çin'in DSÖ ekibiyle verileri paylaşmadığı' yönündeki iddiaları yorumlayan Lien, 'temelsiz' olarak nitelendirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Lien ayrıca, ortak araştırmanın Çin kısmının artık tamamlandığını ve dünyanın artık pandeminin kökenlerine yönelik araştırmasının bir sonraki aşamasında Çin dışındaki erken koronavirüs vakalarına yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.