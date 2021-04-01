Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

Myanmar'da muhalif milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), ordunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurdu. Öte yandan, ordu da yaklaşan dini yeni yıl kutlamaları için 1 aylık ateşkes ilan etti.

Bir süredir cuntaya karşı geçici sivil hükümet ve etnik silahlı grupların yardımıyla federal ordu kurmaya çalışan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendi hazırladıkları Geçici Anayasa Anlaşması'nı yayımladı.

CRPH, demokratik yollarla seçilmiş milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni anayasa ışığında geçici sivil hükümeti kurma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Açıklamanın ardından darbe karşıtı halk, Yangon ve Mandalay'da 2008 anayasası kitapçıklarını yırtarak yakma eyleminde bulundu.

Gösterilerde halk, "Federal ordu istiyoruz" ve "Cuntaya hayır" pankartlarıyla slogan attı.

Sosyal medyada bazı vatandaş ve aktivistler, CRPH'nin yeni anayasasına destek mesajları yazdı.

Announcement (20/2021)

Rescinding 2008 constitution. pic.twitter.com/QeXb9xOpnE — CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) March 31, 2021

​Protestolarda ölenlerin sayısı 536'ya yükseldi

Öte yandan Myanmar'da 6 Şubat'tan bu yana süren darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 536 oldu.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 15 can kaybının daha doğrulanırken toplam ölü sayısı 536 olarak güncellendi.

Ordudan tek taraflı ateşkes ilanı

Açıklamada 2 bin 729 kişinin gözaltında olduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu ifade edildi.

Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

General Hlaing, ateşkesin istisnaları olduğunu vurgulayarak "Hükümetin işleyişini bozacak faaliyetlere karşı ordunun kamu düzenini sağlaması, ateşkesin dışındadır" dedi.

Kachin eyaletinde orduya ait polis merkezi ele geçirildi

Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Kachin eyaletine bağlı bir ilçedeki polis merkezini ele geçirdi.

Operasyona dair açıklama yapan KIA sözcülüğü, Kyaukgyi ilçesinde Myanmar ordusu için stratejik öneme sahip polis merkezini, gece yarısı operasyonuyla ele geçirmeyi başardıklarını bildirdi.

Polis merkezini bir süredir Myanmar ordusunun kullandığını belirten KIA, operasyonun ardından yaşanan zayiata dair bilgi vermedi.

Myanmar'daki etnik silahlı gruplardan KIA ve Karen Ulusal Birliği, cuntaya karşı protestocuları koruyacaklarını açıklamıştı.

2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

6 Şubat'ta ise ülkede 'demokrasiye dönüş' talebiyle gösteriler başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 536 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.