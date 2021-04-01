Kayıt
07:11 01 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

    © REUTERS / Ye Aung Thu
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043701594_0:8:1800:1021_1200x675_80_0_0_8cad8c764389a2eb42e8a6ee0b5dcb9a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202104011044166310-myanmarda-askeri-yonetim-muhalifi-siyasetciler-2008-anayasasini-tanimadiklarini-acikladi/

    Myanmar'da muhalif milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), ordunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurdu. Öte yandan, ordu da yaklaşan dini yeni yıl kutlamaları için 1 aylık ateşkes ilan etti.

    Bir süredir cuntaya karşı geçici sivil hükümet ve etnik silahlı grupların yardımıyla federal ordu kurmaya çalışan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendi hazırladıkları Geçici Anayasa Anlaşması'nı yayımladı.

    CRPH, demokratik yollarla seçilmiş milletvekilleri tarafından hazırlanan yeni anayasa ışığında geçici sivil hükümeti kurma çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

    Açıklamanın ardından darbe karşıtı halk, Yangon ve Mandalay'da 2008 anayasası kitapçıklarını yırtarak yakma eyleminde bulundu.

    Gösterilerde halk, "Federal ordu istiyoruz" ve "Cuntaya hayır" pankartlarıyla slogan attı.

    Sosyal medyada bazı vatandaş ve aktivistler, CRPH'nin yeni anayasasına destek mesajları yazdı.

    ​Protestolarda ölenlerin sayısı 536'ya yükseldi

    Öte yandan Myanmar'da 6 Şubat'tan bu yana süren darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 536 oldu.

    Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 15 can kaybının daha doğrulanırken toplam ölü sayısı 536 olarak güncellendi.

    © AFP 2021 / Prakash Singh
    BM, Myanmar'da 'iç savaşın' önlenmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu
    Açıklamada 2 bin 729 kişinin gözaltında olduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu ifade edildi.

    Ordudan tek taraflı ateşkes ilanı

    Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

    General Hlaing, ateşkesin istisnaları olduğunu vurgulayarak "Hükümetin işleyişini bozacak faaliyetlere karşı ordunun kamu düzenini sağlaması, ateşkesin dışındadır" dedi.

    Kachin eyaletinde orduya ait polis merkezi ele geçirildi

    Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Kachin eyaletine bağlı bir ilçedeki polis merkezini ele geçirdi.

    Operasyona dair açıklama yapan KIA sözcülüğü, Kyaukgyi ilçesinde Myanmar ordusu için stratejik öneme sahip polis merkezini, gece yarısı operasyonuyla ele geçirmeyi başardıklarını bildirdi.

    Polis merkezini bir süredir Myanmar ordusunun kullandığını belirten KIA, operasyonun ardından yaşanan zayiata dair bilgi vermedi.

    Myanmar'daki etnik silahlı gruplardan KIA ve Karen Ulusal Birliği, cuntaya karşı protestocuları koruyacaklarını açıklamıştı.

    2018'de Myanmar ordusuyla ateşkes imzalayan Arakan Ordusu, Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu (TNLA) ve Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA) da dünkü açıklamalarında, Myanmar ordusunun protestoculara yönelik şiddeti son bulmazsa ateşkesi bozacaklarını vurgulamıştı.

    Myanmar'daki askeri darbe

    Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    6 Şubat'ta ise ülkede 'demokrasiye dönüş' talebiyle gösteriler başlamıştı.

    Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 536 gösterici hayatını kaybetti.

    Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

     

    Etiketler:
    Ölüm, Gösteri, Çatışma, Anayasa, Muhalefet, Myanmar ordusu, Darbe, Myanmar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Marvel'ın yeni dizi ve filmlerin takvimi açıklandı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet