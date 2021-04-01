Japonya, ülkedeki 55 bin ABD askerinin masraflarını karşılamaya devam edecek

Mart 2021 itibarıyla sona eren ve 1 yıllık uzatılmayı kapsayan maliyet paylaşımı anlaşması, Japonya Danışman Meclisi'nde (Sangiin) kabul edildi.

Japonya, anlaşma kapsamında 1.83 milyar dolarlık masraf dilimini üstlenecek.

Japonya ve ABD, normal şartlarda 5 yılda bir yenilenen anlaşmanın, 2022 mali yılından itibaren yeni bir kapsama kavuşturulması müzakerelerini de başlatacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile ABD'nin Tokyo Maslahatgüzarı Joseph Young tarafından 24 Şubat'ta imza edilen anlaşma, 23 Mart'ta Temsilciler Meclisinden geçmişti.

İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.