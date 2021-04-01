Japonya'da Pfizer'ın aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretildi

Japonya'da milyonlarca doz aşıda şırınga krizi nedeniyle yaşanan sıkıntının ardından Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın koronavirüs aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

Frugal Japan: Terumo develops syringe to help stretch Pfizer vaccine supplies https://t.co/4iaLJoCdsU — Jim in Tokyo (@jimintokyo) March 10, 2021

​Şirket tarafından yapılan açıklamada, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlandığı belirtildi.

Şirket, Yamanaşi eyaletindeki tesislerinde 2021 mali yılı boyunca 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor.

Ülkede şırınga krizi yaşanmıştı

Japonya'dan ellerindeki 24 milyon doz Pfizer aşısını çöpe atmak zorunda kalacağına yönelik haberler gelmişti.

Sağlık Bakanı Tamura da, “Japonya’daki şırıngalarla sadece 5 doz aşı çekebiliyoruz. Elimizde olan 6 vuruş yapmaya müsait şırıngaları sonuna kadar kullanacağız ama elbette bir noktada yetersiz kalacaklar” ifadelerini kullanmıştı.