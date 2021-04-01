Pakistan, TikTok yasağını yine kaldırdı

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) başkanı, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin Peşaver'deki Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmaya katıldı.

Başkan burada, TikTok yetkilileri ile görüştüklerini ve şirketin içeriklerin daha iyi yönetilmesini sağlamak için bir görevli atamayı kabul ettiğini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme, ülkede TikTok yasağının kaldırılabileceğine karar verdi.

Peşaver Yüksek Mahkeme Başkanı Qaiser Rashid Khan, "İnsanlar PTA'nın kendilerine karşı işlem yapacağını anladıklarında artık bu tür videoları yüklemeyeceklerdir" dedi.

Yasağın kaldırılmasının ardından TikTok, "Pakistan Telekomünikasyon Kurumu desteğini ve devam eden üretken diyaloğu ve Pakistanlı kullanıcıların dijital deneyimine gösterdikleri ilgiyi takdir etmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

2 kere daha yasaklanmıştı

Pakistan, ilk olarak geçen sene ekim ayında 'ahlaksız içeriği' filtreleyip yasaklama konusunda başarılı olamaması gerekçesiyle video paylaşım platformu TikTok'u engellemişti. Daha sonra 19 ekimde Pakistan, TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin, ülkenin hukukuna uygun şekilde 'uygunsuz' içerikleri engelleyeceğine dair verdiği güvence nedeniyle kaldırmıştı. Ancak mart 2021'de Yüksek Mahkeme, 'toplumda müstehcenliği yaydığı' gerekçesiyle TikTok'un tekrar yasaklanmasına karar vermişti.





