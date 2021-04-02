Pakistan’da türbelerin kapatılması nedeniyle, halk polisle çatıştı: 5 yaralı

Pakistan’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ziyarete kapatılan türbe nedeniyle halk polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Pakistan’ın Sind eyaletindeki türbelerde koronavirüs salgını nedeniyle ayin ve kutlamalara izin verilmiyor. Punjab eyaletinden yıllık ayinlere katılmak için Sind eyaletine gelen vatandaşlar yasaklar sebebiyle polisle çatıştı.

Yasaklara sinirlenen halk, Sehwan'ın Lal Shahbaz türbesinin kapısını kırarken, bazı araçları ateşe verdi.

Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı.

Ülkede salgında üçüncü dalga yaşanırken, Sindh eyaleti dün eyaletteki tüm türbeleri 10 gün süreyle kapatılacağını duyurmuştu.

Pakistan’da toplam vaka sayısı 672 bin 931’e, toplam can kaybı ise 14 bin 530’a ulaştı.

Pakistan’da türbelerin kapatılması nedeniyle, halk polisle çatıştı: 5 yaralıhttps://t.co/bxgZ7fsfnX pic.twitter.com/sIUv1gwJ99 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 2, 2021

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