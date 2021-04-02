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    Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii, Devlet Sırları Yasası'nı ihlalle suçlanıyor

    © REUTERS / Cathal McNaughton
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202104021044175270-myanmarin-devrik-lideri-suu-cii-devlet-sirlari-yasasini-ihlalle-suclaniyor/

    Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye, yargılandığı askeri mahkemede 'Devlet Sırları Yasasını ihlal etme' suçlaması yöneltildi.

    Yangon'daki askeri mahkeme duruşmasının ardından basın mensuplarına konuşan Suu Çii'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin Ceza Kanununun 3 (1) (c) maddesini ihlal etmekle suçlandığını açıkladı.

    Myanmar'ın bağımsızlığından önce 1923'te çıkarılan ve Devlet Sırları Yasası olarak bilinen kanun, ülke düşmanlarına faydalı olabilecek devlete ait bilgilerin bulundurulması, yayımlanması veya paylaşılmasını yasaklıyor.

    © REUTERS / Ye Aung Thu
    Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti
    Suu Çii, 31 Nisan'da ilk defa avukatıyla telekonferans yoluyla görüştürülmüş ve sağlığının yerinde olduğunu açıklamıştı.

    Askeri mahkeme, 18 Mart'ta Suu Çii'ye rüşvet suçlaması yöneltmiş, Suu Çii'nin, 2018'de bir inşaat firması yöneticisinden 550 bin ABD doları rüşvet kabul ettiğini öne sürmüştü.

    1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Suu Çii, önceki duruşmalarda, ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmekle suçlanmıştı.

    Ölü sayısı 543'e yükseldi

    Öte yandan Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 543'e çıktı.

    Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'nun (AAPP) hazırladığı rapora göre, son 24 saatte 7 can kaybının daha doğrulanmasıyla toplam ölü sayısı 543 olarak güncellendi.

    Raporda, 2 bin 729 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu da belirtildi.

    Myanmar'daki askeri darbe

    Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

    Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

    Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

    Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 543 gösterici hayatını kaybetti.

    Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

    Etiketler:
    Yargılama, Duruşma, Mahkeme, Darbe, Myanmar ordusu, Myanmar, Aung San Suu Çii
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