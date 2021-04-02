Çin'den yerel yönetimlere tahıl stoklarını artırma çağrısı

Çin, yerel yönetimlerin ve şirketlerin tahıl rezervlerini artırması konusunda çağrıda bulunarak, ülkedeki gıda güvenliğinin sağlanması için daha fazlasının yapması gerektiğini açıkladı.

Çin, merkezi hükümet depolama sistemine düzenleme getirerek, yerel yönetimlerin ve şirketlerin tahıl rezervlerini artırması konusunda teşvikte bulundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi Müdür Yardımcısı Liang Yan cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yerel makamların ve şirketlerin Çin'in gıda güvenliğini sağlaması için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.

'1 yıllık talebi karşılamaya yeter'

Konferanstaki bir diğer yetkili, mevcutverezervlerinin bir yıl boyunca talebi karşılamaya yeterli olduğunu açıkladı.

Çin’deki mevcut politikalara göre, büyük vilayetlerde yönetimlerinden halkın yarım yıllık tahıl tüketimi için yeterli rezerv bulundurması bekleniyor. Büyükşehirlerde ise halka 15 gün yetecek kadar stok bulundurulması kuralı uygulanıyor.

Çin’in azalan devlet mısır rezervleri sebebiyle geçen yıl ülkedeki mısır ve soya ithalatı rekor düzeylere ulaşmıştı.

Gıda güvenliğine öncelik veriliyor

Kovid-19 salgını sonrasında gıda güvencesini odak noktasına alan Çin,ve yerel tohum endüstrisine desteği artırmak için bölgeler bazında yeni stratejiler geliştiriyor.

'1 numaralı belge' olarak bilinen yıllık kırsal politika planında da gıda güvenliği konusuna önceki yıllara göre daha fazla önem verilerek, altı çiziliyor ve tüm bölgelerin 2021-2025 döneminde tahıl verimini artırması çağrısında bulunuluyor.

Uzun süredir 1.4 milyar nüfusu için gıda güvenliğine öncelik veren Pekin Yönetimi, geçen yıl salgının büyük gıda ihracatçısı ülkeleri vurması ve gıda kaynaklarının istikrarı konusunda endişelerini dile getirmesinden bu yana konu üzerindeki odağını güçlendirdi.