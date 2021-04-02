Çinli Sinovac, yıllık aşı üretimini 2 milyar doza çıkardı

Çinli Sinovac Biotech şirketi, ülkedeki 3. aşı üretim merkezinin de kurulduğunu açıklayarak yıllık aşı üretimini 2 milyar doza çıkardıklarını açıkladı.

Sinovac yetkililerinden biri tarafından yapılan açıklamada, üçüncü üretim tesisinde aşı üretimi için ön çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan şirket, 2 milyar doza hangi tarihte ulaşacağına dair net bir tarih vermedi.

Şirketin Mart ayında açıkladığı 600 bin doz aşının yaklaşık 200 milyonu ise dünya çapında çeşitli ülkelere gönderildi.

Sinovac ayrıca, dünya çapında 100 milyondan fazla dozun uygulandığını tahmin ettiklerini açıkladı.