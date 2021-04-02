Tatil için gittiği Avustralya'da jeolog Lance Karlson, denizde bulunan bir ahtapot tarafından saldırıya uğradı. Karlson, kendisine saldıran ahtapotu, Avustralya sahillerindeki 'en kızgın ahtapot' olarak nitelendirdi.

Karlson, denizde yüzdüğü sırada ahtapotu gördüğünü ve ahtapotun kendisine doğru aniden saldırıya geçtiğini belirtti. Tatil için Avustralya'da bulunan jeolog, ahtapotun daha sonra tekrar peşinden geldiğini, boynuna, sırtına ve koluna vurduğunu ifade etti.

Tatil için gittiği Avustralya'da 'en kızgın ahtapotun' saldırısına uğradı https://t.co/do5z3ZgQZJ pic.twitter.com/v0TEdvd1Eq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 2, 2021

​Reuters'a konuşan Karlson, "O an gözlüklerim buğulandı, su aniden bulanıklaştı. Şoka girdiğimi, kafamın karıştığını hatırlıyorum" dedi.

Karlson kendisine saldıran ahtapotu, sahilin 'en kızgın ahtapotu' olarak nitelendirdi.

'Kola dökerek rahatladım'

Ahtapotun kollarının, derisinde acı veren kırmızı lekeler bıraktığını söyleyen Karlson, yaraların üzerine kola döktükten sonra ancak rahatladığını belirtti.

Eskiden cankurtaranlık yaptığını söyleyen Karlson, deniz hayvanlarının sokması durumunda tercih ettiği tedavinin sirke uygulamak olduğunu, ancak o sırada yanında sirke veya benzeri bir madde olmadığını ifade etti.

Asidik herhangi bir şeyin yardımcı olabileceğini bildiğini belirten Karlson, kola kullanmayı denemeye karar verince, kolanın da bu noktada işe yaradığını gördüğünü söyledi.