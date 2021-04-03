Tayvan’da 50 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Yetkililer, tren tünele girmek üzereyken rayların yakınındaki tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vincin sahibini sorguladı.

Hualien bölge savcısı, kaza ile ilgili henüz hiçbir suçlamanın yapılmadığını bildirdi.

Tayvan Demiryolları İdaresinden yapılan açıklamada, kaza yerindeki onarım çalışmalarının bazı seferlerde 15-20 dakikalık gecikmelere sebep olabileceği belirtildi.

İlk aşamada ölü sayısını 51 olarak bildiren yetkililer, son değerlendirmelerin ardından sayıyı 50 olarak güncelledi.

Dün yerel saatle 09.28’de meydana gelen kazada 50 kişi öldü, 178 kişi yaralandı.

Kaza, Tayvan'daki son 70 yılın en ölümcül tren kazası olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesindeki Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken önüne kayan vince çarparak raylardan çıkmıştı. Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar almıştı.