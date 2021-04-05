LED'in mucidi hayatını kaybetti

Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının haberine göre Meijo Üniversitesi, LED ışıklarının ilk mucidi Akasaki'nin, akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde öldüğünü açıkladı.

Isamu Akasaki, one of three Japan-born physicists who won the Nobel Prize in physics in 2014 for inventing energy-efficient blue light-emitting diodes, has died at 92. From the JT archive: https://t.co/T6bFAHaGw7 — The Japan Times (@japantimes) April 2, 2021

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Kagoşima'dan doğan Akasaki, Kyoto Üniversitesi'nden 1952'den mezun olduktan sonra bugün Panasonic ismiyle bilinen, dönemin Matsushita Electric Industrial firmasında çalıştı.

LIGHTBULB REIMAGINED | The Japanese Nobel laureate who invented the blue LED passes away at 92. His research led to a revolution in lighting.#NobelPrize #tech https://t.co/WASTcVuCTG — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) April 2, 2021

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Nagoya Üniversitesinden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki, mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu.

Akasaki bu ödülü, meslektaşları Japon Amano Hiroşi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura Shuji ile paylaştı.