Tayvan'da 50 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı Lin sorumluluğu üstlendi

Tayvan'da 51 kişinin tren kazasında Ulaştırma Bakanlığı ve demiryolları idaresinin ihmali olup olmadığı tartışılırken sorumluluktan kaçmayacağını açıklayan Bakan Lin'in istifası şimdilik kabul edilmedi. Kazaya yol açan vincin sorumlusu dün tekrar gözaltına alındı, kurbanların ailelerinden özür diledi.

Tayvan'da 50 kişinin hayatını kaybettiği son 70 yılın en büyük demiryolu faciasında Ulaştırma Bakanı sorumluluğu üstlense de istifası reddedildi.

© AFP 2021 / SAM YEH Dün okyanusa bakan kaza yerinde açıklamalarda bulunan Bakan Lin Chia-lung, "Kazanın yol açtığı tüm hasarı en aza indirmekle de yükümlüyüm. Tüm kurtarma çalışmaları tamamlandığında sorumluluğu alacağım" dedi.

Başbakan Su Tseng-chang'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre Bakan Lin önceki gün sözlü olarak istifa talebini iletti ama hasar giderme çalışmalarına odaklanılması gerektiği için bu talep şimdilik reddedildi.

Yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, cuma günü Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken rayların yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarpmıştı. Bugün enkazdaki son cansız bedene de ulaşıldığı açıklandı.

Öte yandan vincin sorumlusu şantiye şefi Lee Yi-hsiang savcılık kararıyla önce tutuklandı, ardından çıkartıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı ama itirazlar sonrası dün yeniden gözaltına alındı. Polis tarafından götürülürken evinin önünde okuduğu yazılı açıklamasında üzüntüsünü dile getiren Lee, soruşturmacılarla işbirliği yapacağını ve sorumluluğu üstleneceğini söyleyip özür diledi.

An investigation is underway as to how exactly Lee Yi-Hsiang's vehicle slid down onto the tracks Friday from a nearby construction site on Taiwan's mountainous eastern coast. https://t.co/oHWnIUEae0 — Yahoo Philippines (@YahooPH) April 4, 2021

Trene ayakta çok fazla yolcu mu alındı?

​Şantiye alanının etrafının neden kordon altına alınmadığı ve trene haddinden fazla ayakta yolcu kabul edilip edilmediği gibi soru işaretleri nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı eleştirilerin hedefinde. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Wang Kwo-tsai cumartesi günkü açıklamasında olayın kendisine ihmal gibi göründüğünü söylemişti. Demiryolları idaresi de eski müdürü ocak ayında emekli olduğundan beri diğer bir ulaştırma bakan yardımcısı Chi Wen-chung tarafından geçici olarak idare ediliyor.

Yetkililerden halka çağrı: Elinizdeki fotoğrafları gönderin

Bu arada Hualien Savcısı Yu Hsiu-tuan halktan kazaya dair ipucu sunabilecek fotoğrafları kendilerine göndermelerini istedi.

Kazanın en genç kurbanı, 5 yaşındaki bir kız çocuğu. Çocuğun gözyaşları içinde gazetecilere konuşan akrabası çok kızgın olduğunu ve hâlâ özür beklediğini dile getirdi.

'Kızın sesi giderek cılızlaştı, sonra hepten kesildi'

Rahip Sung Chih-chiang da hayatta kalan bir yolcunun kendisine anlattıklarını aktardı: "Kızını bulamamış. Sonra kızının çelik panellerin altında kaldığını fark etmiş. Panelleri tek tek kaldırmaya çalışmış ama kızının sesi giderek cılızlaşmış. Sonra da sesi tamamen kesilmiş."

A railway maintenance worker whose truck rolled onto the tracks and sparked Taiwan's worst train disaster in recent decades made a tearful apology on Sunday, saying he would cooperate with investigatorshttps://t.co/83p0PyD4X9 — AFP News Agency (@AFP) April 4, 2021

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