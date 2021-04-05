Kayıt
10:39 05 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tayvan'daki tren kazası

    Tayvan'da 50 kişinin öldüğü tren kazası: Ulaştırma Bakanı Lin sorumluluğu üstlendi

    © AFP 2021 / SAM YEH
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044194074_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_ba1b0b54ba40c3953042927194670776.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202104051044194045-tayvanda-50-kisinin-oldugu-tren-kazasi-ulastirma-bakani-lin-sorumlulugu-ustlendi-/

    Tayvan'da 51 kişinin tren kazasında Ulaştırma Bakanlığı ve demiryolları idaresinin ihmali olup olmadığı tartışılırken sorumluluktan kaçmayacağını açıklayan Bakan Lin'in istifası şimdilik kabul edilmedi. Kazaya yol açan vincin sorumlusu dün tekrar gözaltına alındı, kurbanların ailelerinden özür diledi.

    Tayvan'da 50 kişinin hayatını kaybettiği son 70 yılın en büyük demiryolu faciasında Ulaştırma Bakanı sorumluluğu üstlense de istifası reddedildi.

    Dün okyanusa bakan kaza yerinde açıklamalarda bulunan Bakan Lin Chia-lung, Kazanın yol açtığı tüm hasarı en aza indirmekle de yükümlüyüm. Tüm kurtarma çalışmaları tamamlandığında sorumluluğu alacağım dedi.  
    © AFP 2021 / SAM YEH
    Dün okyanusa bakan kaza yerinde açıklamalarda bulunan Bakan Lin Chia-lung, "Kazanın yol açtığı tüm hasarı en aza indirmekle de yükümlüyüm. Tüm kurtarma çalışmaları tamamlandığında sorumluluğu alacağım" dedi.  

    Başbakan Su Tseng-chang'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre Bakan Lin önceki gün sözlü olarak istifa talebini iletti ama hasar giderme çalışmalarına odaklanılması gerektiği için bu talep şimdilik reddedildi.

    Yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, cuma günü Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken rayların yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarpmıştı. Bugün enkazdaki son cansız bedene de ulaşıldığı açıklandı. 

    Öte yandan vincin sorumlusu şantiye şefi Lee Yi-hsiang savcılık kararıyla önce tutuklandı, ardından çıkartıldığı mahkemede kefaletle serbest bırakıldı ama itirazlar sonrası dün yeniden gözaltına alındı. Polis tarafından götürülürken evinin önünde okuduğu yazılı açıklamasında üzüntüsünü dile getiren Lee, soruşturmacılarla işbirliği yapacağını ve sorumluluğu üstleneceğini söyleyip özür diledi.

    Trene ayakta çok fazla yolcu mu alındı?

    ​Şantiye alanının etrafının neden kordon altına alınmadığı ve trene haddinden fazla ayakta yolcu kabul edilip edilmediği gibi soru işaretleri nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı eleştirilerin hedefinde. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Wang Kwo-tsai cumartesi günkü açıklamasında olayın kendisine ihmal gibi göründüğünü söylemişti. Demiryolları idaresi de eski müdürü ocak ayında emekli olduğundan beri diğer bir ulaştırma bakan yardımcısı Chi Wen-chung tarafından geçici olarak idare ediliyor.

    Yetkililerden halka çağrı: Elinizdeki fotoğrafları gönderin 

    Bu arada Hualien Savcısı Yu Hsiu-tuan halktan kazaya dair ipucu sunabilecek fotoğrafları kendilerine göndermelerini istedi.

    Kazanın en genç kurbanı, 5 yaşındaki bir kız çocuğu. Çocuğun gözyaşları içinde gazetecilere konuşan akrabası çok kızgın olduğunu ve hâlâ özür beklediğini dile getirdi.

    'Kızın sesi giderek cılızlaştı, sonra hepten kesildi'

    Rahip Sung Chih-chiang da hayatta kalan bir yolcunun kendisine anlattıklarını aktardı: "Kızını bulamamış. Sonra kızının çelik panellerin altında kaldığını fark etmiş. Panelleri tek tek kaldırmaya çalışmış ama kızının sesi giderek cılızlaşmış. Sonra da sesi tamamen kesilmiş."

    Etiketler:
    Tren kazası, Tayvan, Lin Chia-lung, Lee Yi-hsiang
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet