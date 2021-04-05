Çin'de koronavirüs rakamlarında 2 ayın en büyük artışı yaşandı: 32 yeni vaka tespit edildi

Çin'in Myanmar sınırında bulunan Yunnan eyaletinde yaşanan vaka artışı sonucunda, yerel hükümet karantina kararı aldı ve kitlesel test işlemine başladı. Öte yandan, şehre giriş çıkışlara da yeni kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Ruili şehrinde tespit edilen, yurt dışında gelen enfekte hastalar da dahil olmak üzere Çin'deki koronavirüs vakaları 32'ye yükseldi. Bu, Ocak ayından bu yana Çin'de kaydedilen en yüksek koronavirüs vaka sayısı.

Yerel medyanın aktardığı habere göre, Ruili'de keşfedilen vakaların genetik analizi sonucunda yeni enfeksiyonların Myanmar'dan geldiği ve hastalardan 11'inin de Myanmar vatandaşı olduğu belirlendi, yeni yerel enfeksiyonların Myanmar'dan ithal edilen virüslerden kaynaklandığını gösteriyor. Şehirde bildirilen yeni hastalardan 11'inin de Myanmar vatandaşı olduğu belirlendi.

Yetkililer ayrıca, ortaya çıkan salgını kontrol etmek amacıyla kitlesel aşılamanın da başladığını açıkladılar.

Çin'de bugüne kadar doğrulanmış koronavirüs hasta sayısı 90 bin civarında seyrederken, ölü sayısı ise 4 bin 636 olarak kaydedildi.