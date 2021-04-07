Kuzey Kore lideri Kim: Karşı karşıya olduğumuz bu en kötü dönemde bile yaşam standartlarını iyileştirmeliyiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, parti birim sekreterleriyle düzenlediği toplantıda ülkesinin 'üstesinden gelinmesi gereken en kötü durumda olduğunu' ve bu dönemde halkın yaşam standartlarını iyileştirmenin 'partinin oynayacağı role bağlı olduğunu' söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin taban örgütleri olan birim sekreterleriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülkesinin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre Kim, dün gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında, parti üyelerine geçen ay düzenlenen parti kongresinde 'alınan kararları yerine getirme' çağrısında bulundu.

Kim ayrıca, ülkenin 'karşı karşıya olduğu en kötü dönemi yaşadığını' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Üstesinden gelmemiz gereken bu en kötü durumumuzda karşı karşıya olduğumuz sayısız meydan okumaya rağmen, halkın yaşam standartlarını iyileştirmek, partinin taban örgütlerinin oynadığı role bağlıdır."

Kim ayrıca, 'partinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak için yapılması gerekenler konusunda eksikler bulunduğu' gerekçesiyle partinin birim sekteterlerini eleştirdi.

Kore İşçi Partisi'nin sayıları 5 ila 30 arasında değişen birim örgütleri, partinin gücünü sürdürmesi için önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Birim sekreterlerinin bir önceki toplantısı ise 2017 yılında gerçekleştirilmişti.

ABD başta olmak üzere uluslararası alanda büyük yaptırımlara maruz kalan ve bu nedenle ekonomik sıkıntılar yaşayan Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba gibi ülkelerle çeşitli düzeylerde ekonomik ilişkilere sahip.