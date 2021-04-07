Güney Kore, 60 yaş altı için AstraZeneca aşısını askıya aldı

Güney Kore'nin, AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı ürettiği aşıların 60 yaş altı vatandaşlar için kullanımını geçici süreliğine askıya aldığı bildirildi.

Seul merkezli haber ajansı Yonhap'ın aktardığı bilgiye göre, Güney Koreli sağlık yetkilileri, aşının 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğunu açıkladı.

South Korea temporarily suspended vaccinating people under 60 with AstraZeneca's #COVID19 vaccine, reported Yonhap news agency. pic.twitter.com/Zuk1I1MMhH — CGTN (@CGTNOfficial) April 7, 2021

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya sebep olduğu yönünde şüphelerin bulunduğunu aktaran yetkililer, AstraZeneca aşısının kullanımının geçici süreliğine durdurulduğunu belirtti.

Öte yandan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğretmenler için de AstraZeneca aşılarının askıya alınacağı bildirildi.

Güney Kore'nin aldığı kararın, Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), AstraZeneca aşısı olan kişilerde bulunan kan pıhtısı vakalarını gözden geçirmek için bu hafta düzenlediği toplantının üzerine gelmesi ise dikkat çekti.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı 478 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 106 bin 230'a çıktı.