Pakistan Başbakanı Han'ın tecavüz açıklaması infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han, dünya genelinde artan tecavüz vakalarından kadınları sorumlu tuttu. Kadınların giyim tarzlarını eleştiren Han'ın açıklamaları ülkede infiale sebep oldu. Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de bu açıklamalara tepki gösterenlerden biri.

Kadınların kıyafetlerini 'tahrik edici' olarak yorumlayan Pakistan Başbakanı İmran Han, 'erkeklerin baştan çıkarılmasını' önlemek için kadınların örtünüp vücut hatlarını gizlemesi gerektiğini söyledi. Han, tecavüz vakalarında tecavüz eden erkeğin değil, peçe giymeyen kadınların 'sorumlu' olduğunu ifade etti.

"Perde konsepti (bir tür peçe), erkekleri ayartmaktan kaçınmak içindir. Herkes, nefsine hakim olma konusunda irade gösteremiyor” diyen Han, 'müstehcenliğin' de Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin ürünü olduğunu kaydetti.

'Suç, tecavüzcüye olanak sağlayan sisteminizde'

Han'ın bu açıklamalası ülke genelinde tepkilere neden oldu.yayınlayan yüzlerce Pakistanlı, Başbakan'ın düşünceleriniolarak nitelendirdi.

Yayınlanan bildiride, "Suç, Han gibiler tarafından yapılan açıklamalarla tecavüzün teşvik edildiği, tecavüzcüye gerekli imkanların sağlandığı sistemdedir" denildi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu ise Han’ın yorumu karşısında ‘dehşete düştüklerini’ açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan'ın açıklamaları tecavüzün nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği hakkında hayret verici cehaletini göstermesinin yanında, suçu da mağdurlara yüklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

'Tecavüzün sorumlusu erkektir'

Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de Twitter'da, Han'ın fotoğrafını ve peçeli bir kadının görüntüsünü kullanarak, Kuran'dan konuyla alakalı bir ayet paylaştı. Yaptığı paylaşımda Goldsmith, "Sorumlu olan erkektir" ifadesini kullandı.

“Say to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts." Quran 24:31



The onus is on men. https://t.co/StkKE3HIPM — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 7, 2021

Başka bir paylaşımda Goldsmith, "Yıllar önce Suudi Arabistan'daydım. Peçe giyen yaşlı bir kadın, dışarı çıktığında genç erkekler tarafından takip edildiği ve taciz edildiği gerçeğinden yakınıyordu. Tacizden kurtulmanın tek yolu kadının yüzünü kapatması mıydı? Sorun kadınların nasıl giyindiği değil!" dedi.

I remember years ago being in Saudi Arabia and an elderly woman in an abaya & niqab was lamenting the fact that when she went out she was followed & harassed by young men. The only way to get rid of them was to take her face covering OFF.

The problem is not how women dress! — Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 7, 2021

​​Yanlış algı açıklaması

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise 'Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarının artmasına ilişkin ifadelerinin çarptırıldığı' belirtildi.

Açıklamada, Han’ın konuşmasından bir bölümün bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığı ve bunun yanlış algıya yol açtığı kaydedildi.

Başbakan'ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın 'tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine' işaret ettiği aktarıldı.

Tecavüz vakaları sıralamasında üst sıralarda yer alan Pakistan'da, 2018 yılında Pakistan Adalet Hareketi lideri olarak başbakanlık koltuğuna oturan İmran Han'ın, Oxford Üniversitesi’ndeki öğrenciliği sırasında Londra’da yaşarken 'birçok İngiliz kadınla birlikte olduğu' ülke medyasında sıkça vurgulanıyor.