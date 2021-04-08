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    Pakistan Başbakanı İmran Han

    Pakistan Başbakanı Han'ın tecavüz açıklaması infial yarattı

    © AP Photo / K.M. Chaudary
    Asya & Pasifik
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    https://tr.sputniknews.com/asya/202104081044222954-pakistan-basbakani-hanin-tecavuz-aciklamasi-infial-yaratti/

    Pakistan Başbakanı Han, dünya genelinde artan tecavüz vakalarından kadınları sorumlu tuttu. Kadınların giyim tarzlarını eleştiren Han'ın açıklamaları ülkede infiale sebep oldu. Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de bu açıklamalara tepki gösterenlerden biri.

    Kadınların kıyafetlerini 'tahrik edici' olarak yorumlayan Pakistan Başbakanı İmran Han, 'erkeklerin baştan çıkarılmasını' önlemek için kadınların örtünüp vücut hatlarını gizlemesi gerektiğini söyledi. Han, tecavüz vakalarında tecavüz eden erkeğin değil, peçe giymeyen kadınların 'sorumlu' olduğunu ifade etti.  

    "Perde konsepti (bir tür peçe), erkekleri ayartmaktan kaçınmak içindir. Herkes, nefsine hakim olma konusunda irade gösteremiyor” diyen Han, 'müstehcenliğin' de Bollywood, Batı ve Hollywood filmlerinin ürünü olduğunu kaydetti.

    'Suç, tecavüzcüye olanak sağlayan sisteminizde'

    Tiktok
    © AFP 2021 / Lionel Bonaventure
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    Han'ın bu açıklamalası ülke genelinde tepkilere neden oldu. Çevrim içi bir bildiri yayınlayan yüzlerce Pakistanlı, Başbakan'ın düşüncelerini 'yanlış, duyarsız ve tehlikeli' olarak nitelendirdi.

    Yayınlanan bildiride, "Suç, Han gibiler tarafından yapılan açıklamalarla tecavüzün teşvik edildiği, tecavüzcüye gerekli imkanların sağlandığı sistemdedir" denildi.

    Pakistan İnsan Hakları Komisyonu ise Han’ın yorumu karşısında ‘dehşete düştüklerini’ açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan'ın açıklamaları tecavüzün nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği hakkında hayret verici cehaletini göstermesinin yanında, suçu da mağdurlara yüklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

    'Tecavüzün sorumlusu erkektir'

    Başbakan'ın eski eşi İngiliz yapımcı Jemima Goldsmith de Twitter'da, Han'ın fotoğrafını ve peçeli bir kadının görüntüsünü kullanarak, Kuran'dan konuyla alakalı bir ayet paylaştı. Yaptığı paylaşımda Goldsmith, "Sorumlu olan erkektir" ifadesini kullandı.

    Başka bir paylaşımda Goldsmith, "Yıllar önce Suudi Arabistan'daydım. Peçe giyen yaşlı bir kadın, dışarı çıktığında genç erkekler tarafından takip edildiği ve taciz edildiği gerçeğinden yakınıyordu. Tacizden kurtulmanın tek yolu kadının yüzünü kapatması mıydı? Sorun kadınların nasıl giyindiği değil!" dedi.

    ​​Yanlış algı açıklaması

    Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise 'Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarının artmasına ilişkin ifadelerinin çarptırıldığı' belirtildi.

    Açıklamada, Han’ın konuşmasından bir bölümün bilinçli veya bilinçsiz olarak kullanıldığı ve bunun yanlış algıya yol açtığı kaydedildi.

    Başbakan'ın, katı tecavüz karşıtı yasaların, bu suçun artmasını tek başına engellemeye yetmeyeceğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, Başbakan'ın 'tüm toplumunun buna karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğine' işaret ettiği aktarıldı.

    Tecavüz vakaları sıralamasında üst sıralarda yer alan Pakistan'da, 2018 yılında Pakistan Adalet Hareketi lideri olarak başbakanlık koltuğuna oturan İmran Han'ın, Oxford Üniversitesi’ndeki öğrenciliği sırasında Londra’da yaşarken 'birçok İngiliz kadınla birlikte olduğu' ülke medyasında sıkça vurgulanıyor.

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    Etiketler:
    peçe, Açıklama, İmran Han, başbakan, Tecavüz, Pakistan
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