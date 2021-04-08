Sri Lanka'da güzellik yarışması kaosu: Tacın sahibini değiştirmek isteyen eski güzel, kefaletle serbest

Sri Lanka'da bir güzellik yarışmasında tacın kısa süreli 'el değiştirmesi' ve birinciliği kazanan güzelin yaralanmasıyla sonuçlanan kriz mahkemede çözüldü. Birinci olan De Silva'nın, medeni durumu uymadığı için tacı hak etmediğini düşünen eski güzel Jurie önce tutuklandı, ardından kefaletle serbest kaldı.

Sri Lanka'da evli kadınların katılabildiği Mrs Sri Lanka güzellik yarışmasının finalinde yaşanan arbede tutuklama kararı yargıya taşındı.

Organizasyonda birinciliği Pushpika De Silva adlı güzel kazandı. Geçen yıl ayrı yarışmada birinci olan, bu sebeple katılmaya hak kazandığı Mrs World dünya güzellik yarışmasında da ülkesine birinciliği kazandıran Caroline Jurie, De Silva'nın evli değil boşanmış olduğunu söyleyip tacı ele geçirdi. De Silva tacını daha sonra geri alsa da olay sırasında yaşanan arbedede kafa travması geçirip yaralandı.

Yaşananların ardından polis yetkilileri, Jurie ve yardımcısı Chula Manamendra'nın saldırı ve salona zarar vermek suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Jurie kefaletle serbest kalırken De Silva karakol önünde bazı açıklamalar yaptı. Kendisinden resmen özür dilenmesi halinde şikayetini geri çekmeye hazır olduğunu ama Jurie'nin buna yanaşmadığını belirten De Silva "Bu işin sonu mahkemede bitsin istemedim ama kabul etmedi. Affedebilirim ana unutamam" diye konuştu.

Mrs World beauty queen arrested over Sri Lanka pageant bust-up https://t.co/JvYotiTfGo — BBC News (World) (@BBCWorld) April 8, 2021

'Gerçek kraliçeler başka bir kadının başındaki tacı alanlar değildir'

Jurie, De Silva'nın evli değil boşanmış olduğunu, bu yüzden tacı alamayacağını savunmuştu. De Silva ise yaşananlardan kısa süre sonra Facebook hesabından yaptığı açıklamada eşiyle ayrı olduklarını ama henüz boşanmadıklarını vurgulamıştı. De Silva, "Hala boşanmamış bir kadınım. Gerçek kraliçe, başka bir kadının başındaki tacı alan değil gizlice taç yerleştirendir" mesajı yollamıştı.

'Tacı kendim gibi yalnız annelere adıyorum'

De Silva, düzenlediği bir basın toplantısında da "Sri Lanka'da benim gibi tek başına yaşayan ve büyük zorluklar çeken yığınla anne var. Bu tacı, çocuklarını tek başlarına yetiştirmek için didinen bu kadınlara adıyorum" demişti.