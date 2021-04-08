Japonya 4 günlük mesai düzenine geçmeyi planlıyor

Uzun çalışma saatlerinin neden olduğu ölümlerle gündeme gelen Japonya'da hükümet haftada 4 gün mesai düzenine geçmeyi tartışıyor.

Japonya'da Kabine Genel Sekreteri Katsunobu Kato, hükümetin vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan haftada 4 günlük çalışma düzeni getirmeyi planladığını açıkladı.

Planın muhafazakar Liberal Demokrat Parti tarafından önerildiğini belirten Kato, "Yaşam-iş dengesinin kurulmasını sağlamak için farklı çalışma modellerini teşvik etmek önem taşıyor" dedi.

Kato, plan kapsamında çalışanların izin yapacakları üç günü kendilerinin belirleyebileceklerini söyledi.

Kato, haftada üç gün tatilin çocuk bakımı, yaşlı akrabalara bakma veya hastalıklarla mücadele konusunda çalışanları rahatlamasının yanı sıra onları seyahat etmek için de motive edeceğini ve bunun ülkenin turizmi açısında önemli olduğunu belirtti.

Bir sonraki adım olarak, uzmanlara danıştıktan sonra teklifin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Daha önce Microsoft, Japonya ofisinde 3 günlük hafta sonu izni uygulamasını gerçekleştirmiş ve bunun verimliliği yüzde 40 artırdığını açıklamıştı.

Japonya, dünyada mesai saatleri en uzun olan ülkeler arasında yer alıyor. 2019'ya yayımlanan hükümet raporu, ülkede ‘karoshi’ olarak bilinen ‘aşırı çalışmaya bağlı ölümler’ konusundaki korkutucu verileri gözler önüne sermişti. Raporda 2018 yılında intihar ya da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 158'inin ölümünün aşırı çalışmaya bağlı sorunlar nedeniyle gerçekleştiği belirtilmişti.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı verilerine göre ise, 2020'de 20.919 kişinin intihar etti. Bu rakam 2019'dan 750 kişi daha fazla.

Verilere göre, 2020'de intihar nedeniyle ölümlerin Kovid-19 kaynaklı ölümlerden daha fazla olduğu görüldü. Yalnızca Ekim ayında intihar sonucu 2.153 ölüm varken, tüm yıl boyunca 2020 Ekim ayı sonuna kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.765.

Hükümet intiharlarla başa çıkmak için yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bir bakan da atamıştı.