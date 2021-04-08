Myanmar'da askeri yönetim, çanak anten kullanımını yasakladı

Myanmar basınındaki haberlere göre, Yangon ve Laputta şehirleriyle ülkenin güneydoğusundaki Mon eyaletinde askerler, sokaklarda yaptıkları anonsta çanak anten kullanımının yasaklandığını ilan etti.

Terrorist juntas ordered to remove & destroy all PSI satellite dish & Canal+ in Ayeyarwaday division to suppress the news and media. Firstly internet, secondly wifi & FTTH, then now satellite dish! They are putting Myanmar people in darkness! #WhatsHappeningInMyanmar #Apr8Coup pic.twitter.com/oECSCFYNrB — Myanmar Spring Revolution (@MMSpring22) April 8, 2021

​Vatandaşlara, 'balkonlarındaki çanak antenleri polis merkezlerine teslim etmeleri' talimatı veren askerler, yasağı dinlemeyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Yangon'da polis, çanak anten satan bazı dükkanlara baskın düzenleyerek antenlere el koydu.

Kablosuz internet erişimi de yasak

Myanmar askeri yönetimi, 2 Nisan'da kablosuz internet erişimine de yasak getirmişti.

İnternet yasaklarına rağmen protestocular, sanal özel ağ (VPN) programlarıyla yasağı delerek sosyal medya paylaşımlarına devam etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 598 gösterici hayatını kaybetmişti.