Avustralya'da artık yargıçlar ve siyasetçiler cinsel taciz suçlarında cezadan muaf olmayacak

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, kadın kamu çalışanlarına yönelik cinsel taciz suçlamaları karşısındaki tepkilerin ardından, yargıçlar ve siyasetçilerin bu suçlardan ceza almaktan artık muaf tutulmayacağını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkede cinsel taciz suçları karşısındaki eksik tedbirlere yönelik tepkilerin ardından bir dizi reforma gidildiğini duyurdu.

Morrison, dün başkent Canberra'da basın mensuplarına verdiği demeçte, çalışma alanlarında toplumsal cinsiyet meselelerine ilişkin kadınların lehine geniş çaplı değişikliklere gidildiğini açıklayarak, artık iş verenlerin cinsiyet ayrımcılığını durdurmak için önleyici bir yaklaşım benimsemeleri gerekeceğini ve mağdurlara, şikayette bulunmak için daha uzun bir süre tanınacağını belirtti.

Geçen yılın başlarında ülke makamları tarafından hazırlanan bir raporda, devlet kurumlarında, yargıç ve milletvekili gibi üst düzey poziyonlarda yer alanların cinsel taciz suçlamaları karşısında ceza almaktan muaf tutulmalarına son verilmesi de dahil olmak üzere, yasalarda büyük çaplı değişiklikler yapılması yönünde çağrıda bulunulmuştu.

Başbakan Morrison, yaptığı açıklamada 'cinsel tacizin kabul edilemez' olduğunu belirterek, raporda yer alan önleyici tedbir tavsiyelerinin kabul edildiğini söyledi.

Morrison, "(Cinsel taciz) Bu, yalnızca ahlak dışı, küçük düşürücü ve bir suç kapsamında olmasının yanında Avustralyalıların, özellikle de kadınların, sadece kişisel güvenliklerini değil, iş yerinde güvende olmadıkları için ekonomik güvenliklerini tehlikeye atıyor" dedi.

Cinsel taciz yasalarında reform yapılmasını savunan bağımsız vekil Zali Steggall ise, konuya ilişkin açıklamasında sözgelimi adımın hükümete cinsel taciz konusunda harekete geçmeye çağıran ve özellikle de bunun için sokakları dolduran on binlerce kişi için bir kazanç olduğunu dile getirdi.

Yargıçlar ve siyasetçiler gibi kamu görevlileri, teknik olarak şikayetçinin iş vereni olmadıkları anlamına gelen yasal boşluk nedeniyle, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı ve tacize ilişkin şikayetlerden şu anda muaf tutuluyor.

Morrison hükümeti, şu anda eski bir kadın çalışanın, şubat ayında 2019'da bir bakanlık ofisinde tecavüze uğradığının ortaya çıkmasının ardından cinsel taciz ve saldırı vakaları konularında eksik bir yaklaşım sergilediği yönünde tepkiler alıyor.

Mart ayında, dönemin başsavcısı, 1988'deki alakasız tarihi bir tecavüz iddiasına konu olduğunu söylemiş ve bunu şiddetle inkar etmişti.