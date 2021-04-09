Hindistan, 131 bin 968 vaka sayısıyla günlük rekorunu kırdı

Hindistan'da bugün 131 bin 968 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakamlarla Hindistan, günlük vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı.

Öte yandan, ülke genelinde açıklanan ölüm sayısı ise 780 oldu.

Hindistan, toplamda 13.06 milyonla ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada koronavirüsten en çok etkilenen 3. ülke konumunda.